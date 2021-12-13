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В Казахстане подорожает интернет из-за новых требований к скорости

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 14:53
В Казахстане подорожает интернет из-за новых требований к скорости
Фото из открытых источников
Как требования к минимальной скорости интернета влияют на телеком-рынок Казахстана, рассказали эксперты, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на Ranking.kz.

В 2021 году государство ужесточило контроль за телеком-рынком и ввело минимальные требования к скорости интернета. Речь идет о том, чтобы повсеместно выдерживать одинаковую скорость соединения – от маленького села до больших городов. Так, для 3G это 1 Мбит/с, для 4G – 5 Мбит/с, а для фиксированного интернета – не менее 70% от скорости, заявленной в тарифе. Если где-то нормы ниже назначенного уровня, то оператора связи штрафуют.

Впрочем, аналитики утверждают, что действенность таких мер со стороны правительства вызывает вопросы.

«В тяжелые для всех отраслей 2020 и 2021 годы телеком-сектор показал себя с лучшей стороны. Несмотря на отсутствие жестких требований со стороны государства, скорость мобильного интернета за год выросла на 60%. По данным SpeedTest, в октябре прошлого года она составляла 19,28 Мбит в секунду, а сейчас увеличилась до 31,93 Мбит. Прирост произошел, несмотря на ограничительные меры из-за пандемии и резко возросшую нагрузку на сеть в тех местах, где ранее она была минимальной. Например, как мы уже сообщали, казахстанские школьники учились онлайн и провели на «удаленке» 11 месяцев – больше, чем в Европе и ЕАЭС. Стоит учесть, что это активная аудитория с огромным объемом потребления интернет-трафика. Операторам связи пришлось выдерживать колоссальные нагрузки и в то же время увеличивать скорость интернета – потребовало беспрецедентных объемов инвестиций в технологии для улучшения качества услуг», – рассказали аналитики.

В «коронакризисном» 2020 году сумма инвестиций в основной капитал в сфере информации и связи достигла 140,9 млрд тенге, увеличившись почти на 38% за год. Но регулирование оставалось рыночным, а государственное участие было направлено на поддержку бизнеса.

«На фоне общего улучшения скорости интернета и серьезных финансовых вливаний бизнеса в сектор, новые меры регулятора (МЦРИАП) по внедрению минимальных лимитов могут вместо улучшения негативно сказаться на ситуации в секторе. Например, за 10 месяцев этого года операторы сотовой связи были оштрафованы почти на 100 млн тенге. В списке оштрафованных присутствуют все действующие в РК операторы сотовой связи: «Кселл» с брендами Kcell и Activ, «Мобайл Телеком-Сервис» с брендом Tele2 и «Кар-Тел» с брендом Beeline», – сказали эксперты.

Также они отметили, что новые требования регулятора не всегда выполнимы технически. Чтобы хотя бы пытаться им соответствовать, операторам потребуется инвестировать в закупку оборудования около 160 млрд тенге. Эти деньги компании могут найти только за счет повышения тарифов на услуги.

«То есть сегодня, операторы оказались перед непростой ситуацией: чтобы выдержать требования по обязательной минимальной скорости, им нужно дополнительно инвестировать в оборудование «про запас», которое будет простаивать 90% времени. Это неизбежно отразится на тарифообразовании», – пояснили аналитики.

Конечно, государство может взять под контроль регулирование тарифов, но это напрямую повлияет на инвестиционную привлекательность для зарубежных инвесторов, а операторы с государственным участием вместо того, чтобы приносить деньги в госбюджет, начнут из него финансироваться.

Напомним, 27 октября Касым-Жомарт Токаев посетил ежегодный международный технологический форум «Digital Bridge», где высказал недовольство качеством интернета и связи в стране.

Ранее сообщалось, что казахстанских операторов связи оштрафовали на 92 млн тенге за некачественный интернет.

Кроме того, как заявил Мусин, до 1000 МРП могут увеличиться размеры штрафов операторам за некачественный интернет, если будут приняты поправки в кодекс РК об административных правонарушениях (КоАП).

Позже аналитики Finprom.kz сообщили, что Казахстан по скорости мобильного интернета опередил Россию и Беларусь.

23 ноября глава МЦРИАП Багдат Мусин рассказывая о внедрении 5G в Казахстане заявил о том, что они покажут высококлассный интернет.


Источник: newtimes.kz
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