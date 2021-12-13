Младенцу оторвало ногу: Полицейского, совершившего ДТП в ЗКО, арестовали

Турехан Бержанов с дочерью

Суд санкционировал арест полицейского, совершившего ДТП в нетрезвом виде в Западно-Казахстанской области. Информацию подтвердили в областном Департаменте полиции, передает корреспондент Tengrinews.kz."Санкцией суда подозреваемый арестован на два месяца. Он с первых дней помещен под стражу. Сейчас проводятся необходимые следственные действия", - отметили в пресс-службе ДП ЗКО.Арест полицейского прокомментировал второй участник ДТП."В результате аварии погибла моя мама. У семимесячной дочери оторвало ногу. Мы с ней находимся в больнице. Жена также получила ранения в ДТП. Моя семья требует для виновного самого сурового наказания", - сказал Турехан Бекжанов.Напомним, вечером 1 декабря на автотрассе Уральск - Таскала лоб в лоб столкнулись два автомобиля. За рулем Hyundai Accent находился заместитель начальника поселкового отдела полиции Теректинского района ЗКО. Он был в нетрезвом состоянии. Полицейский сразу был взят под стражу.В результате ДТП на месте погибла 51-летняя женщина, находившаяся в салоне автомобиля Lada Largus, семимесячная девочка получила тяжелейшие травмы. У нее произошла травматическая ампутация ноги. Медикам пришлось удалить конечность выше колена. В полиции пообещали провести тщательное расследование инцидента и наказать виновного по всей строгости закона.