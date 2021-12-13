«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Понедельник, 13 Декабря
0...-2
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 434.4 KZT
  • €1 = 490.09 KZT
  • 1 RUB = 5.91 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Младенцу оторвало ногу: Полицейского, совершившего ДТП в ЗКО, арестовали

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 15:22
Младенцу оторвало ногу: Полицейского, совершившего ДТП в ЗКО, арестовали
Фото: Tengrinews.kz
Суд санкционировал арест полицейского, совершившего ДТП в нетрезвом виде в Западно-Казахстанской области. Информацию подтвердили в областном Департаменте полиции, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Санкцией суда подозреваемый арестован на два месяца. Он с первых дней помещен под стражу. Сейчас проводятся необходимые следственные действия", - отметили в пресс-службе ДП ЗКО.

Арест полицейского прокомментировал второй участник ДТП.

Младенцу оторвало ногу: Полицейского, совершившего ДТП в ЗКО, арестовали

Турехан Бержанов с дочерью


"В результате аварии погибла моя мама. У семимесячной дочери оторвало ногу. Мы с ней находимся в больнице. Жена также получила ранения в ДТП. Моя семья требует для виновного самого сурового наказания", - сказал Турехан Бекжанов.

Напомним, вечером 1 декабря на автотрассе Уральск - Таскала лоб в лоб столкнулись два автомобиля. За рулем Hyundai Accent находился заместитель начальника поселкового отдела полиции Теректинского района ЗКО. Он был в нетрезвом состоянии. Полицейский сразу был взят под стражу.

В результате ДТП на месте погибла 51-летняя женщина, находившаяся в салоне автомобиля Lada Largus, семимесячная девочка получила тяжелейшие травмы. У нее произошла травматическая ампутация ноги. Медикам пришлось удалить конечность выше колена. В полиции пообещали провести тщательное расследование инцидента и наказать виновного по всей строгости закона.


Источник: Tengrinews.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии

Оставьте свой комментарий первым.

 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика