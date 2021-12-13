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Младенец-богатырь весом свыше 6 килограммов родился в Алматы

Просмотров:227 Опубликовано: Сегодня, 18:13
Младенец-богатырь весом свыше 6 килограммов родился в Алматы
Фото из открытых источников
НУР-СУЛТАН, 13 дек — Sputnik. Новорожденный весом 6 килограммов 280 граммов и ростом 66 сантиметров появился на свет в Центре перинатологии и детской кардиохирургии Алматы.

Ребенок родился путем проведения операции кесарева сечения на сроке 40 недель.

"Состояние мамы сейчас удовлетворительное, это ее первый ребенок, ей 20 лет. Ребенок находится рядом с мамой. Новорожденный абсолютно здоров, он под наблюдением врачей", - отметила директор центра Гульнара Нурланова.

По словам директора, это самый крупный ребенок, который родился в Центре перинатологии и детской кардиохирургии.

"У нас рождались дети крупные, последний случай был новорожденный весом 5 кг 800 грамм, но 6 кг 280 грамм это впервые в нашем центре", - сказала Гульнара Нурланова.

Ранее младенец-богатырь появился на свет в Костанайской области - мальчик по имени Елжан при рождении весил 6 килограммов 155 граммов и был ростом 57 сантиметров.

Вес более пяти килограммов для новорожденных считается гигантским. Рождаются такие дети очень редко.


Источник: sputniknews.kz
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