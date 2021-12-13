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Число русских стремительно снижается в Казахстане – проект концепции АНК

Просмотров:2841 Опубликовано: Сегодня, 19:11
Число русских стремительно снижается в Казахстане – проект концепции АНК
Фото из открытых источников
Астана. 13 декабря. КазТАГ – Число русских стремительно снижается в стране, сообщается в проекте концепции развития Ассамблеи народа Казахстана (АНК).

«Наблюдаются снижение доли европейских этносов в составе населения и рост восточных этносов. Снижение доли европейских этносов в составе населения происходит за счет стремительного убывания численности русских, немцев, белорусов и других этносов вследствие их эмиграции за пределы страны. Примером может служить тот факт, что доля русских на начало 2021 года по сравнению с 2018 годом снизилась на 75 тыс. человек», - говорится в проекте концепции.

Как отмечается, большие темпы снижения численности также характерны для украинцев (их число за три года сократилось на 13 тыс. человек), немцев (на 3 тыс. человек), белорусов (на 2 тыс. человек) и так далее.

«На 1 августа 2021 года население Казахстана насчитывало 19,005 млн человек, из которых наибольший процент составляли казахи (69,01%), затем русские (18,42%), далее по нисходящей узбеки (3,29%), уйгуры (1,48%), украинцы (1,36%), татары (1,06%), немцы (0,92%), турки (0,61%), корейцы (0,57%), азербайджанцы (0,61%), дунгане (0,40%), белорусы (0,28%), таджики (0,27%), курды (0,25%), чеченцы (0,18%), поляки (0,15%), башкиры (0,09%), представители других этносов составили 1,04%», - сказано в документе.

При этом, в целом, по имеющимся данным статистики по народонаселению на 2018-2020 годы, отмечается устойчивая тенденция увеличения населения страны. Так, за последние три года численность населения страны увеличилась на 2,6%.

«Увеличение населения происходит за счет роста числа казахов, а также остальных восточных этносов: узбеков, уйгур и других. Например, за последние три года количество казахов в стране увеличилось на 524 тыс. человек. Одними из самых быстрорастущих этнических групп также являются узбеки: их численность за три года выросла на 28 тыс. человек. Стабильно растет численность уйгур (на 9 тыс. человек), азербайджанцев (на 4 тыс. человек), дунган (на 4 тыс. человек), таджиков (на 2,7 тыс. человек), турков (на 2,7 тыс. человек), курдов (на 1,6 тыс. человек)», - уточнили разработчики.


Источник: kaztag.kz
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Комментарии ( 2 )

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дорожник (Посетители) Сегодня, 22:21
Тают остатки нашего "Союза нерушимого республик свободных", нивелируются последствия всесоюзных комсомольских строек, да и людям сейчас не до романтики дальних странствий

Жить нужно непременно хорошо
 
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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 22:09
У меня есть группа в воцапе, в группе 17 казахов и двое русских. Я за три года натаскался в государственном больше, чем в армии lol

Я бы вообще не разделял... Да пофиг - людей стало больше, надо с ними жить. Узбеки, Казахи, Русские, Армяне, Молдаване и все "МЫ"... мы все и шашлык любим и бешпармак и манты. И живём все на одной Земле!
 
 

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