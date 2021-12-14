Снятие пенсионных накоплений: что разрешат и запретят делать с депозитом в "Отбасы банке"

В "Отбасы банке" рассказали, что разрешат и что запретят делать с депозитами, пополненными за счет пенсионных накоплений. Пост об этом в Facebook опубликовал заместитель председателя правления банка Нурлан Акшанов, передает Tengrinews.kz.



"Совсем скоро вы сможете переводить свои единовременные пенсионные выплаты на ваш депозит в "Отбасы банке" через онлайн-платформу enpf-otbasy.kz. Когда и как появится кнопка "Пополнить вклад в "Отбасы банке", сообщим дополнительно. А пока хотим рассказать, что можно и что нельзя делать с депозитом, пополненным за счет ЕПВ", - написал Акшанов.



- На депозиты с ЕПВ будут распространяться стандартные условия системы жилищно-сберегательного счета. То есть на депозиты будет начисляться вознаграждение банка в размере двух процентов годовых и премия государства в 20 процентов (на сумму накоплений за год, которая не превышает 200 МРП).

- Приобрести жилье с помощью депозита в "Отбасы банке" с использованием ЕПВ нужно будет в течение трех лет. Если клиенты банка не используют пенсионные излишки за указанный срок, то они вернутся в ЕНПФ.

- Вклады, пополненные за счет ЕПВ, разрешено объединять. Это можно делать, если они принадлежат одному вкладчику или если один из вкладов пополнен единовременными пенсионными выплатами и принадлежит вкладчику, на чье имя производится объединение.

- Вклады в "Отбасы банке", пополненные единовременными пенсионными выплатами, будут иметь защиту от требований третьих лиц.

- Нельзя будет закрыть депозит и снять свои пенсионные излишки. При закрытии счета деньги будут возвращены в ЕНПФ.

- При уступке такого вклада своим близким средства ЕПВ, имеющиеся на счете в банке, будут также возвращены в ЕНПФ.

- При делении депозита с него можно будет изъять только собственные накопления, вознаграждение банка, а если срок депозита 3 года и более, то и премию государства, а средства ЕПВ также будут возвращены в ЕНПФ.

- Продажа вкладов, пополненных единовременными пенсионными выплатами, в интернет-банкинге будет запрещена. Их также нельзя будет использовать в качестве депозита-гаранта третьего лица.



В Казахстане утвердили изменения в правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.



Ранее глава "Отбасы банка" анонсировала скорое появление возможности пополнения депозитов с использованием пенсионных накоплений.



"Мы готовы включить кнопку пополнения депозитов уже 16 декабря 2021 года и четыре выходных дня открывать спецсчета и открывать депозиты. Мы готовы обеспечить техническую поддержку, чтобы наши земляки могли за праздничным дастарханом, открывая свой ноутбук или загрузив с домашнего компьютера, перечислять свои единовременные пенсионные выплаты на депозиты "Отбасы банка", - написала Ляззат Ибрагимова.