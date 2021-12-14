В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе награжден орденом «Достык» II степени. Орден «Достык» — это награда за плодотворную работу по сохранению взаимного согласия в обществе, заслуги в укреплении мира, дружбы и сотрудничества между народами.



Орден вручил Премьер-Министр РК Аскар Мамин на торжественной церемонии награждения к 30-летию Независимости. Государственные награды были вручены также ветеранам труда, сотрудникам министерств и ведомств, национальных компаний, представителям деловых кругов.



«30-летие Независимости – это важная веха в истории Казахстана. Независимость – прочная основа государственности, символ свободы, стабильности и межнационального согласия. Наша независимость наполнена упорным трудом каждого казахстанца на благо своей страны и земли, стремлением каждого из нас жить в развитом и сильном государстве», — сказал Аскар Мамин, выступая на торжественном собрании.



Михаил Ломтадзе отметил в своей речи: «Миссия Kaspi.kz — улучшать жизнь казахстанцев, создавая инновационные сервисы и продукты. Наша команда убеждена: что хорошо для казахстанцев и Казахстана — хорошо для Kaspi.kz. Мы и дальше будем прикладывать все усилия, чтобы радовать наших любимых клиентов и показывать всему миру, какие уникальные компании и технологи создаются Казахстане».



Казахстан сделал беспрецедентный рывок в инновациях, диджитализации и создании финтех продуктов, которые улучшают жизнь казахстанцев. Компания Kaspi.kz стала драйвером этих инноваций и является примером не только внутри страны, но и на мировой арене. Об этом сегодня говорят авторитетные мировые эксперты.



«Меня поразило приложение Kaspi. Это пример будущего, это отблеск будущего», — сказал на шестом заседании «Астана Клуба» Старший научный сотрудник Атлантического совета, директор программы энергетики и безопасности (ITIC) Ариэль Коэн



«Мы поддерживаем стремление Казахстана продвинуться вверх по цепочке добавленной стоимости, развивать производство и базу профессиональных навыков, а также сектор услуг. Я слышал, например, что Kaspi – отличное приложение для финансовых услуг», отметил во время своего недавнего визита в Казахстан Министр торговли Великобритании Ранил Джаявардена.



Успешное IPO Kaspi.kz в прошлом году повысило инвестиционную привлекательность страны. Целый ряд престижных глобальных инвестиционных фондов, которые являются инвесторами Kaspi.kz, ранее никогда не инвестировали в Казахстан.



Сегодня темпы развития инноваций в Казахстане выше, чем во многих странах. Этот феномен уже изучают за рубежом. Гарвардская Бизнес Школа написала материал об истории Kaspi.kz. По нему учатся студенты магистратуры.



Ранее Михаил Ломтадзе был награжден медалью «Халық алғысы» за вклад в развитие страны в сложный период пандемии.