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Кот озадачил людей "превращением в пончик"

Просмотров:223 Опубликовано: Сегодня, 14:17
Кот озадачил людей "превращением в пончик"
Фото из открытых источников
Оптические иллюзии способны заставить вас ломать голову порой над самым обычным снимком. TengriMIX поделится фото кота, телосложение которого не может не вызывать вопросы.

Пользователь Reddit Франческо Де Филиппо поделился фотографией своего кота, которая вызвала множество вопросов у комментаторов портала.

На фото запечатлено, как сестра мужчины держит кота по кличке Марвин на руках. Однако оптическая иллюзия создает видимость, будто рука девушки проходит сквозь животное.

"Я до сих пор не могу понять это фото"

"Кот-пончик"

"Кто-нибудь объясните фото, мой мозг сломан"

"Коты сделаны из жидкости"

Некоторые пользователи также усомнились в подлинности фотографии и не исключили вероятность фотошопа, однако автор снимка опроверг предположения.

"Фотография не отредактирована. Это просто мех моего кота. Он такой пушистый, что руки тонут в меху", - объяснил Франческо в комментариях.

Владелец кота также поделился разумным объяснением оптической иллюзии на снимке Марвина.

"По сути, рука моей сестры проходит у него справа под мышкой, и из-за его гибкости и большого количества меха ее запястье скрыто", - пояснил Де Филиппо.

Один из комментаторов портала даже сделал набросок, чтобы наглядно объяснить недоумевающим пользователям положение руки девушки и тела кота.

"Возможно, так?" - предположил автор рисунка в Сети.

Кот озадачил людей "превращением в пончик"


Франческо также отметил, что чрезмерная пушистость кота объясняется его породой. Марвин - короткошерстный британец, семейство которых знаменито своей густой и мягкой шубой.

"Ему нравится, когда мы держим его на руках. Он милый и веселый мальчик и любит обниматься", - сказал владелец британца в интервью для TheDoDo.

И, как выяснилось благодаря снимку, Марвин также отличается особой гибкостью.

Кот озадачил людей "превращением в пончик"


Де Филиппо также отметил, что британец был бы только рад тому вниманию, которое ему оказали в Интернете.

"Для этого милого маленького мальчика было бы недостаточно даже внимания всего мира", - сказал владелец Марвина.


Источник: Tengrinews.kz
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