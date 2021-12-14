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Баран по цене квартиры: рекордную сделку заключили животноводы в Казахстане

Просмотров:90 Опубликовано: Сегодня, 15:06
Баран по цене квартиры: рекордную сделку заключили животноводы в Казахстане
Скриншот видео Youtube / Анвар Рустемов Гиссары Арашан
АЛМАТЫ, 14 дек — Sputnik. Барана по кличке Каштан продали за 18 млн тенге в Туркестанской области Казахстана. Видео из хозяйства, где проходила сделка, появилось в Youtube-канале блогера Анвара Рустемова.

Блогер отмечает, что сделка состоялась 9 декабря на хозяйстве шымкентского фермера Рустама Тургунова. Овцевод Куаныш Мыктыбаев из Сарыагаша купил у него барана-производителя за 18 миллионов тенге (40 тыс. долларов). При сделке присутствовали овцеводы-гиссароводы Туркестанской области.



"Такая сделка за наличные деньги исторически в мясо-сальной происходит впервые. Много кто кошкара (баран-производитель - Sputnik) не отдает за миллион, за 60 тыс. долларов, за 100 тыс. долларов. Фактически за наличку такая сделка проходит в первый раз по такой сумме", – говорит блогер.

У героя репортажа - барана гиссарской породы - имеется прозвище Каштан. Рост барана составляет 1,05 метра.

Гиссарская — курдючная порода овец мясо-сального направления, является самой крупной в мире среди всех культурных пород овец.

Как сообщает Sputnik Кыргызстан, в 2019 году баран по кличке Гулливер стал победителем II Международного фестиваля породистых баранов в селе Колкент Сайрамского района Туркестанской области Казахстана. Он принадлежал кыргызскому фермеру Аблаю Михманову. Вес животного составлял 188 килограммов, его рост — метр. Владельцу предлагали за него 10 тысяч долларов.

В Кыргызстане в этом году официально зарегистрировали новую породу мясо-сальных овец "арашан". Новая порода была выведена путем скрещивания двух пород – гиссарской и кыргызской грубошерстной. По своим характеристикам она превосходит эталонных гиссарских баранов.


Источник: sputniknews.kz
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