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Первая страна в Европе решила легализовать марихуану для личного употребления

Просмотров:909 Опубликовано: Вчера, 18:12
Первая страна в Европе решила легализовать марихуану для личного употребления
Фото из открытых источников
Мальта планирует стать первой европейской страной, которая узаконит выращивание и хранение каннабиса для личного использования, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Daily Mail.

В Мальте намерены узаконить владение до семи граммов препарата для лиц в возрасте 18 лет и старше. Также будет разрешено выращивать до четырех растений каннабиса в домашних условиях с сохранением до 50 грамм высушенного продукта.

Ожидается, что 14 декабря пройдет голосование в пользу этого закона в мальтийском парламенте, после чего закон подпишет президент Мальты Джордж Велла, чтобы он вступил в силу к выходным.

"Сейчас наблюдается волна понимания того, что жесткий подход к потребителям каннабиса был непропорциональным, несправедливым и причинял много страданий людям, которые ведут образцовую жизнь, когда они подвергались аресту и судебным разбирательствам за хранение небольших их количеств. Я очень рад, что Мальта станет первой страной, которая всесторонне изложит свои слова в законодательстве с помощью регулирующего органа", - заявил ответственный министр Оуэн Бонничи.

Он добавил, что мальтийский подход направлен на то, чтобы избежать криминализации любого употребления каннабиса. Бонничи пояснил, что правительство не хочет поощрять употребление рекреационных наркотиков, однако нет никаких доказательств того, что употребление каннабиса само по себе становится толчком к употреблению более сильных веществ.

Сообщается, что в Мальте хранение до 28 граммов каннабиса приведет к штрафу от 50 до 100 евро (от 26 до 50 тысяч тенге), но без судимости. Лица младше 18 лет, у которых обнаружат каннабис, предстанут перед комиссией правосудия, но не будут подвергнуты аресту. Тем, кто употребляет каннабис в присутствии ребенка, грозит штраф от 300 до 500 евро (от 148 до 246 тысяч тенге).

Ожидается, что 14 декабря пройдет голосование в пользу этого закона в мальтийском парламенте, после чего закон подпишет президент Мальты Джордж Велла, чтобы он вступил в силу к выходным.

"Сейчас наблюдается волна понимания того, что жесткий подход к потребителям каннабиса был непропорциональным, несправедливым и причинял много страданий людям, которые ведут образцовую жизнь, когда они подвергались аресту и судебным разбирательствам за хранение небольших их количеств. Я очень рад, что Мальта станет первой страной, которая всесторонне изложит свои слова в законодательстве с помощью регулирующего органа", - заявил ответственный министр Оуэн Бонничи.

Он добавил, что мальтийский подход направлен на то, чтобы избежать криминализации любого употребления каннабиса. Бонничи пояснил, что правительство не хочет поощрять употребление рекреационных наркотиков, однако нет никаких доказательств того, что употребление каннабиса само по себе становится толчком к употреблению более сильных веществ.

Сообщается, что в Мальте хранение до 28 граммов каннабиса приведет к штрафу от 50 до 100 евро (от 26 до 50 тысяч тенге), но без судимости. Лица младше 18 лет, у которых обнаружат каннабис, предстанут перед комиссией правосудия, но не будут подвергнуты аресту. Тем, кто употребляет каннабис в присутствии ребенка, грозит штраф от 300 до 500 евро (от 148 до 246 тысяч тенге).


Источник: Tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 05:12
В стране, где качество жизни втрое выше, чем у нас - не удивительно.
 
 

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