Главврача полицейской поликлиники задержали в Алматы

В Алматы по подозрению в коррупции задержана бывший главный врач поликлиники городского Департамента полиции. Информацию подтвердили в Антикоррупционной службе, передает корреспондент Tengrinews.kz.
В соцсетях распространилось видеообращение родных Алии Сармасаевой, которая возглавляла полицейскую поликлинику Алматы. По словам родных и адвоката, женщину задержали по подозрению в получении взятки в размере пяти тысяч тенге. При этом отмечается, что при обыске в ее кабинете эти деньги не были найдены.
"К сожалению, муж Алии умер. У нее есть две дочери, одна недавно устроилась на работу и находится на испытательном сроке, а вторая является студенткой. Обе являются обладателями образовательного гранта. При этом семья Алии проживает в съемной квартире, которую помогают оплачивать братья", - говорится в видеообращении.
Также в ролике выступает адвокат задержанной Сауле Кобжанова. Она заявляет, что Алию Сармасаеву поймали по заявлению ее подчиненной - врача-терапевта.
"Сейчас идет борьба с коррупцией, но в некоторых регионах она превращается в фарс. Все эти мужчины, задержанные за многомиллиардные хищения, находятся под подпиской о невыезде или максимум под домашним арестом. К сожалению, есть дело "о пяти тысячах тенге" в отношении врача с 36-летним стажем, которая за всю жизнь не нажила себе квартиру. Но так не живут коррупционеры. И бедную женщину арестовали за якобы получение денег за выдачу больничных листов. Но согласно приказу министра здравоохранения заведующая поликлиникой не выдает эти листы", - сказала адвокат.
В Антикоррупционной службе Алматы сообщили, что уголовное дело в отношении Сармасаевой расследуется по факту неоднократного получения взяток за открытие, продление, закрытие листов временной нетрудоспособности.
"Постановления о признании подозреваемой и квалификации деяния согласованы с прокуратурой Алматы. В ходе следствия Сармасаева оказывала давление на основного участника уголовного процесса, требуя изменения ее показаний, изобличающих Сармасаеву. В этой связи судом в отношении Сармасаевой санкционировано применение меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца", - рассказали в ведомстве.
Вместе с тем отмечается, что в отношении адвоката Кобжановой будет принято "процессуальное решение за разглашение данных досудебного производства".
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