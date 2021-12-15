"Спс, пжс, всм". Станут ли нормой для казахстанцев новые выражения

Хейтить, агриться, форсить, шеймить, чиллить и войсить. Триггер, трушный, кейс, токсик, флексить, стримить и рофлить. Или же спс, пжст, др, всм, сокращения от слов: спасибо, пожалуйста, день рождения, в смысле. Именно так сейчас общаются пользователи глобальной сети Интернет. Этот сленг и аббревиатуры понятны для молодежи, ведь они и являются инициаторами новых трендовых выражений. Однако люди старшего поколения пока не всегда могут разобраться в них.



Насколько это хорошо или плохо? К чему может привести использование в повседневной речи новых слов? Об этом и многом другом корреспонденту Tengrinews.kz рассказали лингвисты, эксперты русского и казахского языков.



Новые термины русского языка



Литературный редактор и медиакритик Алия Нагарнюк считает заимствование слов из английского языка нормальным процессом. По ее словам, это неизбежно при таком технологическом развитии науки и общества.



"Это нормальное и периодичное явление. Еще в XIX веке тот же Пушкин в "Евгении Онегине" писал: "Прости Шишков, не знаю, как перевести: панталоны, фрак, жилет - всех этих слов на русском нет". Если возникает явление, чье обозначение еще не существует, его называют самым естественным и простым образом. Тем словом, откуда оно транспортировалось.



Если взять Средние века, то это были в основном тюркские наименования, потому что именно с Востока шли предметы и товары. Но в русском языке они уже настолько прижились, что иной раз нами воспринимаются как исконно русские. Так же и сейчас идет процесс, и он нормальный", - заявила лингвист.



По ее словам, в нашей речи в последнее время стало использоваться много новых английских слов, потому что английский язык является самым технологическим. Нагарнюк отметила, что именно там нашли свою словесную оболочку те явления и предметы, которые изобретаются в технологических процессах.



"Происходит процесс образования метафор, особенно в молодежном сленге. Они, естественно, идут не из литературных источников, а из потока английской речи. Слова выдергиваются и вживляются, как инородные тела, в ткань русского языка. Иногда они отторгаются, а иногда приживаются. И уже потом эти выражения обретают словарную фиксацию. Как только это происходит, слово становится достоянием нормированной русской речи", - добавила она.



Чем больше таких слов употребляется, тем больше они ложатся на слух, считает лингвист. Тем самым они больше вытесняют обычные слова из русского языка, несмотря на существование синонимов.



"Потому что у этих слов, кроме недостатков, есть и явные преимущества: они могут быть точны в данном контексте. Поэтому словарная фиксация новых выражений может произойти достаточно быстро. Двести лет для языка ничто, ведь он столетиями развивается, а для нас "панталоны, фрак, жилет" давно уже есть в языке.



Но часто эти слова уплывают в ненормированную речь, сленговое употребление. Мы говорим, что не понимаем нашу молодежь. А нам не нужно понимать их речь. Это молодые люди должны дотянуться до нормального речевого употребления. А для этого надо книжки читать", - сказала она.



Существует мнение, что употребление английских или других иноязычных словечек придает весомости речи. Иной раз в статьях или книгах это делается намеренно. Но данное предположение ложное, заявила Нагарнюк.



"Просто эти слова короткие и удобные для людей. Однако укорачивание речи, если перефразировать известное выражение, стало врагом таланта. Потому что стремление к краткости высказывания рождается не от желания говорить коротко и ясно, а от нехватки слов. Ведь сейчас лексический запас не только обычного человека, но и профессионалов в лице журналистов и писателей не то чтобы мал, он просто иногда убог", - подчеркнула специалист.



Она отметила, что некоторая озабоченность в обществе сейчас связана не столько с русским языком, сколько с уровнем образования людей, которые употребляют его. В этой связи возникает вопрос адаптации новых слов в русском языке, сказала Нагарнюк.



"В речи грамотного человека эти новые слова адаптируются: они употребляются в той форме, в какой должны, то есть склоняются и обретают соответствующий русский лингвистический антураж. Если этого не происходит, то речь получается неграмотной.



Например, когда слова вдруг начинают подчиняться законам разговорной речи. Сначала мы их слышим в рекламе, а потом в речи спортивных комментаторов. Журналисты перестают склонять слова, говоря, к примеру, "расскажем об экстрим", а правильно - "об экстриме". То есть они отсекают окончания", - подчеркнула эксперт.



По ее мнению, это вопрос даже не спасения русского языка, а спасения интеллектуальной составляющей нашего общества или той его части, которая на этом языке говорит и должна уважать сам язык и его законы.



"В последнее время из-за развития общения с помощью мессенджеров речь стала упрощаться и сокращаться. Вместо "нормально" говорят "норм", вместо "хорошо" - "ок". У языка есть несколько функций: одна из них - коммуникативная. Для нее слова "норм", наверное, достаточно. Но для выражения какой-либо глубокой мысли этого недостаточно", - считает специалист.



По словам Нагарнюк, вторая функция языка заключается в сохранении информации. Однако сейчас люди стали допускать много сокращений, из-за чего сокращается и поток информации, который должен существовать.



"Говоря "ок" и "норм", не описывая, что именно ок и норм, мы эту информацию не сохраняем, и она теряется. Также и мысль теряется. Поэтому сейчас происходит обратный процесс, который выражается в скудности речи растущего поколения.



Но, может быть, после этих коротких слов человечество придет к каким-то новым технологиям. Возможно, нам введут какой-нибудь чип, и мы будем владеть всем лингвистическим запасом, какой есть в толковом словаре. Может быть, и до этого дойдет. Но я убеждена в том, что язык надо сохранять и владеть им в его полноте", - заключила Алия Нагарнюк.



Новые термины казахского языка



Доктор филологических наук Орынай Жұбай заявляет, что многие английские слова приходят в казахскую речь через русский язык. По ее словам, это происходит из-за отсутствия эквивалента в казахском языке.



"А поток новых выражений очень сильный. Поэтому, пока мы не готовы к этому, слова от безысходности приживаются в нашей речи. Обидно, что в казахском языке есть аналоги таких слов, как онлайн, офлайн и дедлайн. Но мы берем их английский вариант, как это делается и в русском языке", - подчеркнула она.



Лингвист сообщила, что в казахском языке, как и в русском, стало много сокращений. Особенно этим злоупотребляет молодежь, отметила Орынай Жұбай.







"Сама я категорически против этого. Потому что из-за этого будет страдать наш родной язык: нормы будут нарушаться и со временем это войдет в язык. Противостоять, правда, этому невозможно. Обычно на конференциях говорят, что так нельзя писать, но регулировать этот процесс невозможно. Люди будут продолжать писать по-своему.



Мы, к сожалению, идем к тому, что казахский язык превратится в микс казахских, русских и английских слов. Ученые, конечно, должны этому препятствовать и стараться, чтобы была норма. Ведь еще в 1920-х годах Бокейханов, Байтурсынов, Дулатов и другие говорили, что если брать иностранные слова или термины, то сначала надо искать их эквивалент в казахском языке. Если его нет, то нужно искать в тюркских языках. А если и там нет, то нужно принимать эти слова, соблюдая фонетические особенности казахского языка", - объяснила доктор филологических наук.



По ее словам, так делается в русском, китайском и во многих других языках. В казахском этот принцип, как заявила Орынай Жұбай, соблюдался только до 30-х годов прошлого столетия.



"После того как репрессировали Байтурсынова и других деятелей, у нас начали заимствовать так, как принято в русском языке. Но это нехорошо. Потому что сейчас уже невозможно говорить о чистоте языка, так все смешано", - добавила она.



По словам лингвиста, раньше многие слова русского языка были заимствованы из тюркского. Те же "деньги" и другие - они уже стали родными для русского языка. Но теперь в нашей речи становится больше английских слов, подчеркнула она.



"Это связано с тем, что вся информация сейчас идет с Запада. И она так и принимается здесь. Но в русском языке нормы заимствования слов соблюдаются: они не берут точь-в-точь, а адаптируют к правилам. В казахском языке мы так не делаем. Хотя у нас есть буква "Ң", которая встречается и в английской транскрипции. Но мы все слова - сленг, банкинг, брифинг, бумеранг, маркетинг, рейтинг - принимаем через русский язык, соблюдая его законы и нормы. Все эти слова мы пишем через "НГ", так как в русском языке нет буквы "Ң". Надеемся, что в будущем все это приведут в порядок.



Некоторые люди говорят, что в китайском языке нет иностранных слов и терминов, что там все только на китайском. Но на самом деле это не так. Я несколько лет преподавала в Пекине, и там китайские профессора и ученые объяснили, что при заимствовании слов они очень тщательно соблюдают правила и нормы китайского языка. Поэтому иностранные слова в их языке уже невозможно узнать", - рассказала Орынай Жұбай.





