488 заболевших коронавирусом зарегистрировано за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (14 декабря) в Казахстане зарегистрировано 488 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные Межведомственной комиссии по нераспространению COVID-19.



Из них:



в Нур-Султане - 62,

в Алматы - 38,

в Шымкенте - 5,

в Акмолинской области - 58,

в Актюбинской области - 5,

в Алматинской области - 17,

в Атырауской области - 6,

в Восточно-Казахстанской области - 20,

в Жамбылской области - 1,

в Западно-Казахстанской области - 10,

в Карагандинской области - 74,

в Костанайской области - 38,

в Кызылординской области - 5,

в Мангистауской области - 9,

в Павлодарской области - 65,

в Северо-Казахстанской области - 73,

в Туркестанской области - 2.