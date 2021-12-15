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США заявили о готовности быть партнерами Казахстана на долгие годы

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 11:24
США заявили о готовности быть партнерами Казахстана на долгие годы
Фото Tengrinews.kz/Турар Казангапов
Помощник госсекретаря США Дональд Лу выразил намерение Штатов в дальнейшем партнерстве с Казахстаном и сотрудничестве при переходе к "зеленой" экономике, передает корреспондент Tengrinews.kz.

"Последний раз я посещал Нур-Султан 21 год назад, когда город был еще Астаной. Как иностранец я вижу огромный прогресс не только в развитии как страны, но и в отношениях двух стран между США и Казахстаном", - отметил Дональд Лу в ходе обзорного заседания Комиссии по расширенному стратегическому партнерству.

Он заявил, что США являются надежным партнером Казахстана. Страны, по его словам, очень активно работают в различных секторах экономики, в особенности нефтегазовой сфере.

"За эти 30 лет мы предоставили 37 миллиардов долларов инвестициях. Мы хотим быть и в дальнейшем партнерами Казахстана, участвовать в переходе к "зеленой" экономике. Мы хотим инвестировать в возобновляемые источники энергии. В ветровую, в энергию солнца, гидроэнергетику. Наши страны имеют самые крепкие отношения за всю историю. Сейчас мы столкнулись с некоторыми вызовами как COVID-19, глобальное потепление, кризис в Афганистане. США, надеюсь, будут оставаться надежным партнером Казахстана на протяжении долгих лет. Я рад присутствовать здесь и праздновать с вами 30-летие независимости", - резюмировал Дональд Лу.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 11:46
"За эти 30 лет мы предоставили 37 миллиардов долларов инвестициях

Интересно где эти деньги, хоть бы отчет какой то выложили.
Сколько купили яхт, домов, автомобилей для себя любимых.
 
 

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