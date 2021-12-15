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Талибы придумали приемлемую одежду для жительниц Афганистана

Просмотров:564 Опубликовано: Сегодня, 12:02
Талибы придумали приемлемую одежду для жительниц Афганистана
Иллюстративное фото
Ранее талибы заявляли, что женщины обязаны носить только ту одежду, в которой нельзя различить очертания их тел.

Власти Афганистана приняли решение относительно того, какую женскую одежду можно считать допустимой.

По словам представителя "Талибана" (движение запрещено в Казахстане) исполняющий обязанности министра поощрения желательного и запрещения предосудительного Мохаммада Халида Ханафи, жительницы Афганистана могут носить одеяния, полностью скрывающие их от чужих глаз.

Речь идет о парандже, никабе или ином типе исламского одеяния, которое полностью скрывает лицо и тело женщины. Ханафи объяснил такое решение кораническими аятами.

Ранее талибы заявили, что женщины обязаны скрывать свои лица и носить только ту одежду, в которой нельзя различить очертания их тел. Эту директиву не объяснили, хотя в исламе закрывание своего лица традиционно было желательной, а не обязательной мерой.


Источник: arnapress.kz/
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Комментарии ( 1 )

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Orion (Посетители) Сегодня, 14:46
По словам представителя "Талибана" (движение запрещено в Казахстане)

Зато бензин продавать в Афганистан можно, деньги не пахнут.
 
 

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