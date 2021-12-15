Талибы придумали приемлемую одежду для жительниц Афганистана

Ранее талибы заявляли, что женщины обязаны носить только ту одежду, в которой нельзя различить очертания их тел.



Власти Афганистана приняли решение относительно того, какую женскую одежду можно считать допустимой.



По словам представителя "Талибана" (движение запрещено в Казахстане) исполняющий обязанности министра поощрения желательного и запрещения предосудительного Мохаммада Халида Ханафи, жительницы Афганистана могут носить одеяния, полностью скрывающие их от чужих глаз.



Речь идет о парандже, никабе или ином типе исламского одеяния, которое полностью скрывает лицо и тело женщины. Ханафи объяснил такое решение кораническими аятами.



Ранее талибы заявили, что женщины обязаны скрывать свои лица и носить только ту одежду, в которой нельзя различить очертания их тел. Эту директиву не объяснили, хотя в исламе закрывание своего лица традиционно было желательной, а не обязательной мерой.

