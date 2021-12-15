Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане

Национальный банк Казахстана выпустит в обращение коллекционные монеты TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL, передает Tengrinews.kz.



Отмечается, что монеты из серебра номиналом 5 000 и 500 тенге и из мельхиора номиналом 100 тенге продолжают серию "Выдающиеся события и люди".



"Дизайн монет TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL отображает символическую связь с первой серией банкнот образца 1993 года независимого Казахстана, на которых размещены портретные изображения выдающихся исторических личностей. Композиция завершает визуальный портретный ряд и логически обозначает юбилейную веху в истории государства", - говорится в сообщении.



Монеты из серебра изготовлены с применением технологии золочения, цветной печати. Технология интерференционного радужного покрытия применена на всех видах монет. Они имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.



Отметим, что на монетах изображены Шокан Уалиханов, Абулхаир хан, Курмангазы Сагырбайулы, Суюнбай Аронулы, Абылай хан, Нурсултан Назарбаев, аль-Фараби и Абай. Их портреты использовали и ранее в дизайне национальной валюты.



На лицевой стороне (аверсе) монет размещен номинал, логотип Нацбанка и надпись, обозначающая металл, пробу и массу монеты. По окружности - надпись QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.



На оборотной стороне (реверсе) монет - Государственный флаг Республики Казахстан, карта Республики Казахстан, портретный ряд, орнаментальная лента, выполненная в виде декора казахской юрты (баскур) и официальный логотип празднования 30-летия независимости Казахстана.



Монеты изготовлены:



- из серебра пробы 925/1000 качества proof, массой 933 грамма (30 унций), диаметром 100 мм, номиналом 5 000 тенге, тиражом 300 штук;

- из серебра пробы 925/1000 качества proof, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, номиналом 500 тенге, тиражом 3 000 штук;

- из сплава мельхиор МН 25 качества рrооf-like, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 30 000 (тридцать тысяч) штук.



Информацию о дате начала продажи монет пообещали предоставить позднее.



В 2020 году Нацбанк выпустил коллекционную монету с изображением Нурсултана Назарбаева Qazaqstannyń astanasy - Nur-Sultan, она относится к серии "Выдающиеся события и люди". Ее номинал - 1 000 тенге.