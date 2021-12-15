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Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане

Просмотров:228 Опубликовано: Сегодня, 13:45
Новые монеты с Назарбаевым выпустят в Казахстане
Новые монеты
Национальный банк Казахстана выпустит в обращение коллекционные монеты TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL, передает Tengrinews.kz.

Отмечается, что монеты из серебра номиналом 5 000 и 500 тенге и из мельхиора номиналом 100 тенге продолжают серию "Выдающиеся события и люди".

"Дизайн монет TÁÝELSIZ QAZAQSTANǴA 30 JYL отображает символическую связь с первой серией банкнот образца 1993 года независимого Казахстана, на которых размещены портретные изображения выдающихся исторических личностей. Композиция завершает визуальный портретный ряд и логически обозначает юбилейную веху в истории государства", - говорится в сообщении.

Монеты из серебра изготовлены с применением технологии золочения, цветной печати. Технология интерференционного радужного покрытия применена на всех видах монет. Они имеют идентичные изображения лицевых и оборотных сторон.

Отметим, что на монетах изображены Шокан Уалиханов, Абулхаир хан, Курмангазы Сагырбайулы, Суюнбай Аронулы, Абылай хан, Нурсултан Назарбаев, аль-Фараби и Абай. Их портреты использовали и ранее в дизайне национальной валюты.

На лицевой стороне (аверсе) монет размещен номинал, логотип Нацбанка и надпись, обозначающая металл, пробу и массу монеты. По окружности - надпись QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY • REPUBLIC OF KAZAKHSTAN.

На оборотной стороне (реверсе) монет - Государственный флаг Республики Казахстан, карта Республики Казахстан, портретный ряд, орнаментальная лента, выполненная в виде декора казахской юрты (баскур) и официальный логотип празднования 30-летия независимости Казахстана.

Монеты изготовлены:

- из серебра пробы 925/1000 качества proof, массой 933 грамма (30 унций), диаметром 100 мм, номиналом 5 000 тенге, тиражом 300 штук;
- из серебра пробы 925/1000 качества proof, массой 31,1 грамма, диаметром 38,61 мм, номиналом 500 тенге, тиражом 3 000 штук;
- из сплава мельхиор МН 25 качества рrооf-like, массой 15 граммов, диаметром 33 мм, номиналом 100 тенге, тиражом 30 000 (тридцать тысяч) штук.

Информацию о дате начала продажи монет пообещали предоставить позднее.

В 2020 году Нацбанк выпустил коллекционную монету с изображением Нурсултана Назарбаева Qazaqstannyń astanasy - Nur-Sultan, она относится к серии "Выдающиеся события и люди". Ее номинал - 1 000 тенге.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Ingul (Посетители) Сегодня, 14:13
Есть еще вариант:сверлить в монетах по две дырочки и продавать как пуговицы.
С нашими темпами инфляции это будет доходнее.
 
 

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