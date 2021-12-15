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Будет ли в Казахстане кредитная амнистия, ответила Абылкасымова

Просмотров:122 Опубликовано: Сегодня, 15:59
Будет ли в Казахстане кредитная амнистия, ответила Абылкасымова
Иллюстративное фото
Председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову спросили о возможности проведения кредитной амнистии в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

В кулуарах Мажилиса Абылкасымову спросили о сообщениях в социальных сетях о кредитной амнистии.

По ее словам, после распространения видео в течение трех дней в агентство поступило порядка 18 тысяч заявлений.

"В том числе о реструктуризации долга, списании долга. Все заявления мы приняли, обработали, направили в финансовые организации для рассмотрения. Мы несколько раз встречались, проводили приемы в кабинетах. Это не только в эти последние дни, до этого на протяжении нескольких недель люди приходили. Мамай дал снова недостоверную информацию", - ответила она.

По ее словам, на сегодняшний день возможность кредитной амнистии не рассматривается.

"Это была разовая акция в 2019 году. Что предприняли мы, для того чтобы снизить задолженность казахстанцев: в мае 2021 года был принят новый закон, мы его сами разработали, приняли, заработал с 1 октября новый порядок досудебного обязательного урегулирования проблемной задолженности граждан. То есть банки, микрофинансовые организации обязаны рассмотреть заявление гражданина, в случае ухудшения его финансового положения они обязаны предложить ему различные виды реструктуризации", - сказала Абылкасымова.

По ее словам, если есть признаки ухудшения финансового состояния, финансовые организации должны провести оценку платежеспособности при выдаче кредита.

"И далее, если они видят, что ухудшилось, они предлагают отсрочку, может, снижение процента будет, списание штрафов и пени. По всем заявлениям, которые к нам поступили на прошлой неделе, до этого, мы в обязательном порядке направляем в банки, они рассматривают и принимают решения индивидуально", - добавила она.

Абылкасымова напомнила, что вопрос кредитной амнистии может решаться только за счет государственных денег, за счет денег налогоплательщиков.

"У банка, вы понимаете, что у нас 12 триллионов тенге депозитов физических лиц, которые банки должны обслуживать, по ним платить проценты. В случае списания какого-то кредита соответственно финансовая устойчивость финансовых организаций, естественно, нарушится", - заключила она.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Aлишeр (Посетители) Сегодня, 16:22
Некоторыми банками кредиты до 2016 года выдавались с нарушениями действующего сегодня законодательства. Кредиты выданные в период с конца 2011 до середины 2013, выданные во время девальвации - так же являются незаконно выданными. Кредиты выданные микрофинансовыми организациями с завышенными в десятки раз процентами - незаконны.

Все эти кредиты должны быть и БУДУТ списаны и закрыты.

Обращайтесь с договором займа к юристам и будет Вам счастье. Мне так вернули порядка 800 тыс. тенге, ещё в 2017. Так же мной был взят кредит, который я выплатил частично (больше половины), а после того как банк его "рефинансировал" без моего ведома, я перестал платить. На сайте увидел что некая нотариальная контора, с какого то чёрта, находящаяся в Алматинской области закрыла мне выезд из страны (жаль не въезд), подал заявление на аннулирование данного постановления, отдал 5000 тенге юристу - ограничение сняли через неделю. Так же есть истечение срока подачи иска! Очень много чего можно сделать, что бы банкам-спекулянтам утереть нос. Вполне честно и в рамках закона.

То что врут чиновники со своих трибу - ровным счётом ничего не стоит. Если Вы РЕАЛЬНО брали кредит и не хотели никого кидать, если получилось так что по жизненным обстоятельствам, после пандемии, по другим причинам - платить не получается - ТОЧНО не будет ничего страшного! Максимум что будет - не дадут следующий кредит, но это не минус, а ОГРОМНЫЙ, жирный плюс.
 
 

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