Будет ли в Казахстане кредитная амнистия, ответила Абылкасымова

Председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову спросили о возможности проведения кредитной амнистии в Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.



В кулуарах Мажилиса Абылкасымову спросили о сообщениях в социальных сетях о кредитной амнистии.



По ее словам, после распространения видео в течение трех дней в агентство поступило порядка 18 тысяч заявлений.



"В том числе о реструктуризации долга, списании долга. Все заявления мы приняли, обработали, направили в финансовые организации для рассмотрения. Мы несколько раз встречались, проводили приемы в кабинетах. Это не только в эти последние дни, до этого на протяжении нескольких недель люди приходили. Мамай дал снова недостоверную информацию", - ответила она.



По ее словам, на сегодняшний день возможность кредитной амнистии не рассматривается.



"Это была разовая акция в 2019 году. Что предприняли мы, для того чтобы снизить задолженность казахстанцев: в мае 2021 года был принят новый закон, мы его сами разработали, приняли, заработал с 1 октября новый порядок досудебного обязательного урегулирования проблемной задолженности граждан. То есть банки, микрофинансовые организации обязаны рассмотреть заявление гражданина, в случае ухудшения его финансового положения они обязаны предложить ему различные виды реструктуризации", - сказала Абылкасымова.



По ее словам, если есть признаки ухудшения финансового состояния, финансовые организации должны провести оценку платежеспособности при выдаче кредита.



"И далее, если они видят, что ухудшилось, они предлагают отсрочку, может, снижение процента будет, списание штрафов и пени. По всем заявлениям, которые к нам поступили на прошлой неделе, до этого, мы в обязательном порядке направляем в банки, они рассматривают и принимают решения индивидуально", - добавила она.



Абылкасымова напомнила, что вопрос кредитной амнистии может решаться только за счет государственных денег, за счет денег налогоплательщиков.



"У банка, вы понимаете, что у нас 12 триллионов тенге депозитов физических лиц, которые банки должны обслуживать, по ним платить проценты. В случае списания какого-то кредита соответственно финансовая устойчивость финансовых организаций, естественно, нарушится", - заключила она.