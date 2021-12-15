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Бывшего заместителя акима Тараза задержали в Грузии

Просмотров:223 Опубликовано: Сегодня, 17:02
Бывшего заместителя акима Тараза задержали в Грузии
Фото:Антикоррупционная служба
Бывшего заместителя акима Тараза Кайсара Сарытая задержали в Грузии. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе, передает Tengrinews.kz.

"Территориальным департаментом по Жамбылской области осуществлялся международный розыск бывшего заместителя акима Тараза Сарытая К.А., подозреваемого в совершении коррупционных преступлений, предусмотренных статьями 189, частью 4, пунктом 2, 362, частью 4, пунктом 3 Уголовного кодекса.

В результате оперативно-разыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества правоохранительными органами Грузии совместно с Антикоррупционной службой и НЦБ Интерпола МВД Республики Казахстан Сарытай К.А. задержан на территории Грузии и заключен под стражу", - говорится в сообщении.

По данным Антикора, осуществляется процедура экстрадиции задержанного в Республику Казахстан.

В ведомстве заявили, что уделяют особое внимание розыску лиц, скрывшихся от органа уголовного преследования.

"Большинство из них принимают меры, чтобы стать недосягаемыми для казахстанского правосудия, и скрываются за пределами страны", - добавили в агентстве.


Источник: tengrinews.kz
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