Бывшего заместителя акима Тараза задержали в Грузии

Бывшего заместителя акима Тараза Кайсара Сарытая задержали в Грузии. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе, передает Tengrinews.kz.



"Территориальным департаментом по Жамбылской области осуществлялся международный розыск бывшего заместителя акима Тараза Сарытая К.А., подозреваемого в совершении коррупционных преступлений, предусмотренных статьями 189, частью 4, пунктом 2, 362, частью 4, пунктом 3 Уголовного кодекса.



В результате оперативно-разыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества правоохранительными органами Грузии совместно с Антикоррупционной службой и НЦБ Интерпола МВД Республики Казахстан Сарытай К.А. задержан на территории Грузии и заключен под стражу", - говорится в сообщении.



По данным Антикора, осуществляется процедура экстрадиции задержанного в Республику Казахстан.



В ведомстве заявили, что уделяют особое внимание розыску лиц, скрывшихся от органа уголовного преследования.



"Большинство из них принимают меры, чтобы стать недосягаемыми для казахстанского правосудия, и скрываются за пределами страны", - добавили в агентстве.