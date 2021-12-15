Как менялся курс доллара в Казахстане за 30 лет

Сейчас казахстанская национальная валюта переживает сложный период, вызванный пандемией коронавируса и связанными с ним скачками цен на рынке нефти. Но так было не всегда, тенге переживал и многолетний период укрепления, и несколько девальваций. Tengrinews.kz предлагает вспомнить историю становления казахстанской валюты за годы независимости.Первые два года независимости казахстанцы использовали в качестве основной валюты рубль. В 1991 году коммерческий курс доллара на постсоветском пространстве составлял 27,6 рублей. Уже в 1992 году курс вырос до 288 рублей за доллар.15 ноября 1993 года в Казахстане ввели свою национальную валюту - тенге. Как сообщили в Бюро национальной статистики, со ссылкой на данные Нацбанка, среднегодовой обменный курс доллара составил 5 тенге 25 тыинов.Уже в 1994 году курс вырос до 35 тенге 64 тыина, а к 1999 году превысил 119,5 тенге.Впервые о девальвации казахстанцы услышали 4 апреля 1999 года, когда премьер-министр Нурлан Балгимбаев и глава Национального банка Кадыржан Дамитов по телевидению объявили о переходе к свободному колебанию обменного курса тенге. В правительстве переход к свободному колебанию обменного курса назвали вынужденной мерой, обусловленной внешними факторами и экономической политикой соседних стран. Если 3 апреля валюту можно было купить за 88 тенге, то к концу 5 апреля цена одного доллара находилась уже на уровне 150-160 тенге. Отметим, тогда на валютном рынке не наблюдалось особого ажиотажа: у населения и бизнеса не было достаточных финансовых ресурсов для активной скупки инвалюты.Отметим, в этот период средняя зарплата казахстанцев находилась на уровне 100 долларов.По данным Бюро нацстатистики, самое значительное и продолжительное укрепление национальной валюты наблюдалось в Казахстане в период с 2003 по 2008 годы. Если в 2002-м году среднегодовой обменный курс был в районе 153 тенге, то в 2008 году достиг 120 тенге за доллар.При этом доходы населения неизменно росли. Среднедушевые номинальные доходы населения с 53 долларов в 2002-м выросли до 274 долларов в 2008 году.Вторая девальвация произошла 4 февраля 2009 года: за несколько часов стоимость доллара в обменных пунктах выросла со 128 до 170 тенге, позже обменный курс тенге к доллару установился на отметке в 150 тенге. Слухи о девальвации ходили с января, но глава Нацбанка того времени Анвар Сайденов открыто исключал возможность девальвации.В 2008 году произошел мировой экономический кризис. В 2009 году мировой ВВП впервые со времен Второй мировой войны показал отрицательную динамику. Причинами девальвации тенге в Нацбанке назвали снижение стоимости нефти, обесценивание национальных валют в странах - торговых партнерах Казахстана, а также необходимость сохранения золотовалютных резервов регулятора.Казахстанская валюта была относительно стабильной в период с 2009 по 2013 годы. А в феврале 2014 года в Казахстане объявили о третьей девальвации тенге. Курс доллара к тенге в моменте вырос со 155,5 до 185 тенге.Отметим, в октябре 2013 года пост главы Нацбанка занял Кайрат Келимбетов, который сразу заявил, что Нацбанк сохранит проводимую денежно-кредитную политику. На протяжении всего октября и ноября этого же года финрегулятор обещал казахстанцам, что курс национальной валюты будет стабильным. В январе 2014 года Нацбанк распространил очередное сообщение о том, что причин для девальвации тенге нет. Однако уже 11 февраля 2014 года в Казахстане наступил "черный вторник": девальвация составила около 20 процентов.Как признался сам Келимбетов, он узнал о предстоящей девальвации тенге накануне - 10 февраля. Все последующие месяцы финрегулятору приходилось регулярно опровергать постоянно возникающие слухи о следующей девальвации.Последняя девальвация произошла в августе 2015 года, после того как Нацбанк объявил о введении свободного курса тенге. После корректировки обменного курса в августе 2015 года цены на импортные товары резко подскочили. Это привело к повышению внутренней инфляции, а также ожидаемо снизило покупательскую способность и реальные доходы населения.В целом среднемесячная номинальная зарплата казахстанцев впервые начала значительно снижаться с 2014 года. Если в 2013-м она составляла 717 долларов, что в тенге было на уровне 109 тысяч, то в последующие годы, хотя тенговый показатель рос, долларовый - постепенно снижался до 418 долларов в 2016 году.Зато с 2017 года мы наблюдаем стабильных рост и среднемесячной зарплаты и среднедушевых доходов казахстанцев даже несмотря на тяжелые экономические последствия пандемии коронавируса в 2020-м году.В праздничные дни с 16 по 19 декабря 2021 года Нацбанк определил официальный курс доллара в 435,54 тенге. Средневзвешенный курс доллара по итогам вечерней сессии на бирже KASE составил 435,55 тенге.Министр национальной экономики Асет Иргалиев сообщил, что правительство планирует бюджет исходя из того, что курс доллара в 2022 году будет находиться на уровне 425 тенге.В макроэкономическом обзоре эксперты AERC прогнозируют, что в 2022 году курс доллара в Казахстане сложится на уровне 430,4 тенге при цене на нефть марки Brent в 66 долларов за баррель. Также аналитики ожидают в 2022 году снижения среднегодовой потребительской инфляции в стране до 6,5 процента за счет воздействия принимаемых сейчас мер по ее обузданию. Тем не менее даже в 2022 году инфляция прогнозируется все еще чуть выше верхнего предела таргетного коридора Нацбанка в 4-6 процентов.