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Казахстанцам разрешили покупать на пенсионные накопления земельные участки

Просмотров:602 Опубликовано: Сегодня, 11:03
Казахстанцам разрешили покупать на пенсионные накопления земельные участки
Фото: Tengrinews.kz
На единовременные пенсионные выплаты теперь можно купить земельный участок, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов.

"Друзья, продолжаем информировать Вас об изменениях правил использования единовременных пенсионных выплат. К действующим целям использования ЕПВ добавилась новая цель. Теперь с помощью пенсионных излишков у Вас появится возможность купить земельный участок. Целевое назначение земельного участка должно быть – ИЖС или ЛПХ", - написал Акшанов.

Он подчеркнул, что нужно помнить, о том, что в течении 24 месяцев на этом участке необходимо будет построить дом и предоставить в банк документы для подтверждения целевого назначения.
А именно: Акт ввода в эксплуатацию и справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.

Отметим, сегодня у казахстанцев появилась возможность переводить свои единовременные пенсионные выплаты на свой депозит в "Отбасы банке" через онлайн-платформу enpf-otbasy.kz.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 2 )

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elek (Посетители) Сегодня, 13:38
Цитата: КореннойОралман
и так можно было выводить средства на покупку участка под ИЖС и строительство дома

Напоминают - "несите сюда ваши денежки".
 
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  • elek
 КореннойОралман (Посетители) Сегодня, 11:56
Ведь и так можно было выводить средства на покупку участка под ИЖС и строительство дома. В чем новость то...
 
 

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