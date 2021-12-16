Казахстанцам разрешили покупать на пенсионные накопления земельные участки

На единовременные пенсионные выплаты теперь можно купить земельный участок, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя правления Отбасы банка Нурлан Акшанов.
"Друзья, продолжаем информировать Вас об изменениях правил использования единовременных пенсионных выплат. К действующим целям использования ЕПВ добавилась новая цель. Теперь с помощью пенсионных излишков у Вас появится возможность купить земельный участок. Целевое назначение земельного участка должно быть – ИЖС или ЛПХ", - написал Акшанов.
Он подчеркнул, что нужно помнить, о том, что в течении 24 месяцев на этом участке необходимо будет построить дом и предоставить в банк документы для подтверждения целевого назначения. А именно: Акт ввода в эксплуатацию и справку о зарегистрированных правах (обременениях) на недвижимое имущество и его технических характеристиках.
Отметим, сегодня у казахстанцев появилась возможность переводить свои единовременные пенсионные выплаты на свой депозит в "Отбасы банке" через онлайн-платформу enpf-otbasy.kz.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz