Сколько в стране людей с именами Казахстан, Егемен и Тауелсiздiк

В Бюро национальной статистики сообщили, сколько в стране людей с именами Казахстан, Егемен, Тауелсiздiк, передает Tengrinews.kz.



По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, казахстанцев с именем Казахстан, Қазақстан, Казакстан всего зарегистрировано 35 человек, девять из них проживают в Акмолинской области, восемь - в Карагандинской области, пять - в Нур-Султане, три - в Костанайской области, по двое - в Шымкенте, Алматинской и Мангистауской областях. По одному - в Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях.



Казахстанцев с именем Егемен в стране шесть. По одному человеку в Алматы, Актюбинской, Алматинской, Карагандинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях.



Единственный человек с именем Тауелсiздiк проживает в Карагандинской области.



Кроме того, 65 человек в стране носят имя Елбасы. Казахстанцев с именем Касым-Жомарт двое.