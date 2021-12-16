"Отбасы банк" запустил перевод пенсионных излишков на депозиты

С 16 декабря 2021 года для казахстанцев стала доступна функция перевода средств с пенсионного счета на депозит для последующего приобретения жилья, передает "Экспресс К".

Для использования опции нужно зайти на сайт www.enpf-otbasy.kz с помощью своей ЭЦП.



"В личном кабинете в первую очередь необходимо проверить наличие действующего депозита и специального счета. Если есть действующий депозит, а специального счета нет, то необходимо будет там же на платформе подписать заявление, и система автоматически откроет его.



Если же действующего депозита нет, то его нужно открыть в "Отбасы банке" заранее. Когда эти действия выполнены, на портале www.enpf-otbasy.kz будет сформирована заявка и отправлена в ЕНПФ. В течение 5 рабочих дней ЕНПФ рассматривает заявку и средства ЕПВ поступают на специальный счет в "Отбасы банке". Оттуда деньги зачисляются на депозит", — пояснили в пресс-службе банка.



Депозиты с использованием пенсионных денег будут функционировать на стандартных условиях. Это 2% годовых от банка и ежегодная премия государства в 20% на сумму, не превышающую 200 МРП.



При этом ранее стало известно, что депозит нельзя будет продать — его можно только переуступить близким родственникам. Переведенные на депозит пенсионные деньги нужно использовать в течение трех лет, то есть оформить заем на улучшение жилищных условий.



Кроме того, обновленные правила разрешают потратить деньги на приобретение участка для строительства дома или же строить дом на своем земельном участке.



В начале декабря появилась информация о повышении с 2022 года порогов достаточности для снятия пенсионных излишков. Казахстанцы ринулись подавать заявки, чтобы успеть воспользоваться текущими порогами. Президент Касым-Жомарт ТОКАЕВ поручил продлить действие порогов 2021 года до 1 апреля следующего года.