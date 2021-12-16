Oyan, Qazaqstan провели перформанс в память о жертвах Жанаозена и Желтоксана

Перед началом акции задержаны как минимум три активиста



Представители движения Oyan, Qazaqstan провели на площади Республики в Алматы перформанс в память о жертвах Жанаозена и Желтоксана, сообщает корреспондент Vласти.



Они облачились в белые костюмы с изображенной на спине мишенью и облили себя красной краской.



Между тем как минимум трое участников движения – Бейбарыс Толымбеков, Жанель Шаханова и Азиза Есмаганбетова – были задержаны до начала акции. Сейчас их соратники направляются к Медеускому отделению полиции, чтобы требовать освобождения задержанных. Однако позже выяснилось, что их доставили в Алатауский отдел полиции и спустя некоторое время отпустили.