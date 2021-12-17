Более 500 случаев коронавируса выявлено за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки (16 декабря) в Казахстане зарегистрировано 546 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает Tengrinews.kz со ссылкой на данные МВК по нераспространению COVID-19.

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Всего в стране подтвержден 981 981 случай, из них:



в городе Нур-Султане - 97,

в городе Алматы - 32,

в городе Шымкенте - 1,

в Акмолинской области - 58,

в Актюбинской области - 0,

в Алматинской области - 8,

в Атырауской области - 4,

в ВКО - 20,

в Жамбылской области - 5,

в ЗКО - 12,

в Карагандинской области - 112,

в Костанайской области - 54,

в Кызылординской области - 5,

в Мангистауской области - 1,

в Павлодарской области - 64,

в СКО - 69,

в Туркестанской области - 4.