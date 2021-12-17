Болдуин перед гибелью оператора попросил "пистолет побольше" - СМИ

Актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, перед съемками попросил оружейницу фильма выдать ему "пистолет побольше", говорится в ордере на изучение данных телефона актера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
В публикуемом американскими СМИ ордере приводится информация о допросе Болдуина, в котором он сообщил следователям о переписке с Ханной Гутьеррес-Рид о вариантах оружия для съемок.
"Он (Болдуин. - Ред.) сказал, что был обмен электронными письмами между Ханной и ним, в которых она показывала ему разные типы пистолетов.
Он сказал, что он попросил пистолет побольше, а она также показала ему разные виды ножей для съемок. Алеку показали Colt с коричневой рукояткой и с вишневой рукояткой, в конце концов он выбрал тот, что с коричневой рукояткой", - говорится в документе.
Болдуин 21 октября на съемочной площадке вестерна "Раст" при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины - оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.