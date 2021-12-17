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Болдуин перед гибелью оператора попросил "пистолет побольше" - СМИ

Просмотров:411 Опубликовано: Сегодня, 09:24
Болдуин перед гибелью оператора попросил "пистолет побольше" - СМИ
©REUTERS
Актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора и ранил режиссера, перед съемками попросил оружейницу фильма выдать ему "пистолет побольше", говорится в ордере на изучение данных телефона актера, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.

В публикуемом американскими СМИ ордере приводится информация о допросе Болдуина, в котором он сообщил следователям о переписке с Ханной Гутьеррес-Рид о вариантах оружия для съемок.

"Он (Болдуин. - Ред.) сказал, что был обмен электронными письмами между Ханной и ним, в которых она показывала ему разные типы пистолетов.

Он сказал, что он попросил пистолет побольше, а она также показала ему разные виды ножей для съемок. Алеку показали Colt с коричневой рукояткой и с вишневой рукояткой, в конце концов он выбрал тот, что с коричневой рукояткой", - говорится в документе.

Болдуин 21 октября на съемочной площадке вестерна "Раст" при репетиции эпизода выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины - оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен.


Источник: Tengrinews.kz
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