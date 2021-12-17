Стала известна судьба Алишера Каримова на "Голосе" после смерти Градского

Ученики Александра Градского, ушедшего из жизни в ночь на 28 ноября, продолжат участвовать в шоу "Голос" без наставника. Об этом стало известно изданию "СтарХит", сообщает Tengrinews.kz.
Спустя три недели после смерти мэтра руководство проекта, который выходит в эфир на Первом канале, решило, как поступить с его командой и креслом. Высказывались мнения, что место Градского может занять либо сын композитора Даниил, либо другие авторитетные личности, в частности, Лариса Долина или Григорий Лепс.
Как выяснилось, никакой замены в итоге не случится, ученики Градского продолжат борьбу в команде его имени.
"Нового наставника не будет 100 процентов", - подтвердили изданию на репетиции шоу. Сейчас в команде Градского остались трое вокалистов: казахстанец Алишер Каримов, Татьяна Качурина и Карина Купер. Кто из них пройдет в полуфинал, выберут телезрители при помощи онлайн-голосования.
Что касается красного кресла наставника, то оно, по словам участников, с огромной долей вероятности останется в студии до финала - в память о Градском.
Напомним, что в десятом сезоне шоу "Голос" на Первом канале продолжают участие двое представителей Казахстана - Алишер Каримов и Ернар Садирбаев.
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