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Кличко эмоционально высказался о Казахстане

Просмотров:537 Опубликовано: Сегодня, 15:28
Кличко эмоционально высказался о Казахстане
Виталий и Владимир Кличко. Фото посольство Казахстана в Украине
Украинский государственный деятель, мэр Киева и известный боксер Виталий Кличко эмоционально поздравил Казахстан с 30-летием независимости, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Вечером 16 декабря, в ходе специального приема, организованного посольством Казахстана в Украине, Виталий Кличко назвал нашу страну своей "малой Родиной".

"Дорогие казахстанцы, дорогие украинцы. Я хочу поздравить с 30-летием независимости. Большой праздник.
(Цель политиков) сделать все, чтобы сделать расстояние между нашими странами, между Нур-Султаном и Киевом, намного меньше. Для меня Казахстан не является далекой страной. Очень важные воспоминания... Каждый из вас может представить и может только лишь помечтать увидеть взлет ракеты на Байконуре ночью, когда до самого утра след, уходящий к далеким звездам! Только можно лишь помечтать увидеть поле! Алое поле до самого горизонта! Поле маков весной. Белые контуры Алтая. И летом, и зимой. Озера Балхаш, Капчагай, кажущиеся морями. Те впечатления, которые были и останутся на всю жизнь, воспринятые в детстве. Казахстан - моя малая Родина", - поделился Виталий Кличко и пригласил на сцену своего брата Владимира Кличко.



"Я в прямом в смысле слова вдохнул Казахстан. Это уникальная страна с уникальными людьми, уникальной историей. Огромная связь между Украиной исторически... Я искренне желаю, чтобы отношения между Казахстаном и Украиной продолжались", - высказался в свою очередь Владимир Кличко.

Виталий и Владимир Кличко провели часть своего детства в Казахстане, а затем переехали в Украину. В 2013 году братья Кличко были почетными гостями чемпионата мира по боксу в Алматы, а после турнира посетили места своего детства под Таразом. В 2020 году Виталий Кличко уже вспоминал о Казахстане.

Торжественный прием в честь 30-летия независимости Казахстана прошел в киевском конгрессно-выставочном центре "Парковый". В ходе мероприятия посол РК в Украине Дархан Калетаев рассказал собравшимся об истории и достижениях Казахстана. Среди гостей вечера были министр аграрной политики и продовольствия Украины Роман Лещенко, депутаты Верховной рады, мэр Киева Виталий Кличко, олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк и многие другие. Специально для собравшихся выступили казахстанские артисты, среди которых были Данэлия Тулешова и Индира Едильбаева.


Источник: Tengrinews.kz
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