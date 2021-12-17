Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, извинился за содеянное

Ильназ Галявиев, который в мае этого года устроил стрельбу в казанской гимназии №175, извинился за содеянное и заявил, что раскаивается, сообщает RT. «Извините меня за то, что я сделал», – сказал он.



Молодой человек также сообщил, что полностью признает свою вину по всем четырём статьям обвинения. При этом он отметил, что, к сожалению, его раскаяние не вернет погибших людей, добавив, что пойти на это преступление было его личной инициативой и никто его не подстрекал. «Ни в какой секте я не состоял... Я делал всё сам», – сказал Галяев.



Напомним, трагедия в казанской гимназии произошла 11 мая 2021 года. В результате стрельбы погибли девять человек, семеро из которых дети. 10 декабря Галаеву было предъявлено окончательное обвинение по четырём статьям Уголовного кодекса. Как установило следствие, он пытался подражать действиям «неформальных представителей одной из деструктивных субкультур». На время следствия юноша заключен под стражу.



