Миру предрекли глобальную войну в ближайшее время - СМИ

Эксперт в области безопасности Эндрю Мишта считает вооруженный конфликт между великими державами в ближайшие пять лет возможным. Свои мысли он изложил в статье для The Wall Street Journal, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.
По мнению колумниста, риск конфронтации между США и Китаем намного выше, чем раньше. Противостояние может перейти в горячую фазу, например, из-за спора двух стран вокруг принадлежности Тайваня, говорится в статье.
Мишта считает, что другие мощные государства захотят бросить вызов Соединенным Штатам из-за неготовности американской армии к такому формату войн. При этом Пентагону на модернизацию вооруженных сил потребуется около 15 лет.
Кроме того, на сегодняшний день Запад находится в непростой ситуации из-за волн миграции с Ближнего Востока и из Северной Африки, эпидемии коронавируса и "культурной революции", рассуждает автор. По словам специалиста, все эти факторы значительно ослабили США. Это дает окно возможностей для стран, желающих сбросить Вашингтон с пьедестала, подытожил Мишта.
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