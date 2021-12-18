Снизилось число заболевших COVID-19 за сутки

Снижение роста заболеваемости коронавирусной инфекцией зафиксировали в Казахстане. Согласно данным МВК по нераспространению COVID-19, на 17 декабря в стране выявили 494 новых случая заболевания, что на 52 меньше, чем днем ранее, передает Zakon.kz.



За прошедшие сутки зарегистрировано 494 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, из них:



в Нур-Султане – 88,



в Алматы – 29,



в Шымкенте – 8,



в Акмолинской области – 63,



в Актюбинской области – 0,



в Алматинской области – 8,



в Атырауской области – 3,



в ВКО – 19,



в Жамбылской области – 4,



в ЗКО – 6,



в Карагандинской области – 93,



в Костанайской области – 35,



в Кызылординской области – 4,



в Мангистауской области – 2,



в Павлодарской области – 59,



в СКО – 72,



в Туркестанской области – 1.



Всего в стране подтверждено 982 475 случаев.

628 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, из них:



в Нур-Султане – 98,



в Алматы – 35,



в Шымкенте – 0,



в Акмолинской области – 61,



в Актюбинской области – 7,



в Алматинской области – 44,



в Атырауской области – 11,



в ВКО – 35,



в Жамбылской области – 6,



в ЗКО – 32,



в Карагандинской области – 132,



в Костанайской области – 77,



в Кызылординской области – 4,



в Мангистауской области – 0,



в Павлодарской области – 27,



в СКО – 52,



в Туркестанской области – 7.



Всего в стране от COVID-19 выздоровели 952 314 человек.