Трех школьниц ранили в поселке близ Байконура: полиция задержала 9 подозреваемых

НУР-СУЛТАН, 18 дек — Sputnik. В Кзылординской области задержали девять подозреваемых в особо тяжком преступлении, в результате которого пострадали несовершеннолетние.
Об этом сообщает Polisia.kz.
Напомним, 15 декабря, около 18.00, в поселке Торетам Кармакшинского района между группами молодых людей произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. В результате инцидента трое несовершеннолетних, стоявшие на остановке, получили дробовые ранения.
Этот факт зарегистрирован по части 3 статьи 24, части 3 статьи 99 Уголовного кодекса "Покушение на убийство", начато досудебное расследование.
Сообщается, что по горячим следам восемь подозреваемых задержаны. Кроме этого, основной подозреваемый признался в содеянном. У него изъято орудие преступления. В отношении всех девяти задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, они взяты под арест. Назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.
В каком состоянии пострадавшие школьницы
Подростки были доставлены в больницу, им оказана помощь. Одна из них после оказания медицинской помощи отправлена домой в тот же день, а две другие пострадавшие находятся под врачебным контролем. В настоящее время их состояние стабильное.
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Оставьте свой комментарий первым.