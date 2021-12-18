Трех школьниц ранили в поселке близ Байконура: полиция задержала 9 подозреваемых

НУР-СУЛТАН, 18 дек — Sputnik. В Кзылординской области задержали девять подозреваемых в особо тяжком преступлении, в результате которого пострадали несовершеннолетние.



Об этом сообщает Polisia.kz.



Напомним, 15 декабря, около 18.00, в поселке Торетам Кармакшинского района между группами молодых людей произошел конфликт с применением огнестрельного оружия. В результате инцидента трое несовершеннолетних, стоявшие на остановке, получили дробовые ранения.



Этот факт зарегистрирован по части 3 статьи 24, части 3 статьи 99 Уголовного кодекса "Покушение на убийство", начато досудебное расследование.



Сообщается, что по горячим следам восемь подозреваемых задержаны. Кроме этого, основной подозреваемый признался в содеянном. У него изъято орудие преступления. В отношении всех девяти задержанных избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, они взяты под арест. Назначены соответствующие экспертизы. Расследование продолжается.



В каком состоянии пострадавшие школьницы



Подростки были доставлены в больницу, им оказана помощь. Одна из них после оказания медицинской помощи отправлена домой в тот же день, а две другие пострадавшие находятся под врачебным контролем. В настоящее время их состояние стабильное.