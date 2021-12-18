Собаки загрызли 6-летнюю девочку в Усть-Каменогорске

Вчера в Усть-Каменогорске случилась трагедия - на окраине города собаки насмерть загрызли 6-летнюю девочку, передает корреспондент Tengrinews.kz.
Информация о трагедии распространилась в Сети. "Мы, жители села Лесхоз, садоводческого товарищества "Надежда", садоводческого товарищества "Эдельвейс", просим обратить внимание всех вышестоящих органов! Дело в том, что собаки загрызли насмерть маленького ребенка! Мы, живя в опасной зоне (рядом с городской свалкой), систематически подвергаемся нападкам брошенных диких собак! Кто сейчас будет отвечать за этого ребенка? Почему не производят отлов на систематическом уровне?" - опубликовано обращение жителей в Instagram.
По словам соседей родителей девочки, трагедия произошла на территории частного дома.
"У дома и прилегающей территории нет ограды, девочка играла во дворе. Никто не видел, как все происходило, но заметили двух собак - их овчарку и чужого алабая. То ли чужая собака напала на ребенка, то ли собаки между собой подрались, а девочка попыталась их разнять, никто не знает. Но собаку соседей так и не нашли", - рассказали соседи.
Cегодня у девочки должен был быть день рождения, ей бы исполнилось 7 лет.
В Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области подтвердили данный факт. "17 декабря текущего года Иртышским отделом полиции по данному факту начато досудебное расследование. В настоящее время по уголовному делу назначена соответствующая судебная экспертиза, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит", - сообщили в пресс-службе ДП ВКО.
Вместе с тем жители поселка Лесхоз действительно неоднократно поднимали проблему одичавших собак, приводили факты нападения животных на детей и взрослых, озвучивали и другие проблемы. "Как сейчас отправлять наших детей в школу? У нас нет даже освещения! Городской маршрут номер 47 заканчивает свою работу еще в 18.00! Как детям в таком опасном районе добираться до дома? Мы давно уже относимся к городу, но до сих пор живем как в пещере! Постоянно пишем жалобы в ЖКХ, вызываем полицию, но никто еще ничего не сделал!" - пишут они в Сети.
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