Ученые назвали время наивысшей продуктивности мозга

Ученые из Парижского института мозга назвали время, когда человеческий мозг наиболее продуктивен и способен решать сложнейшие задачи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gazeta.



Специалисты обнаружили, что перед засыпанием в фазе сна N1 активизируется творческий подъем. Это промежуточный этап между глубоким сном и бодрствованием, и в этот момент мозг способен находить самые неожиданные решения.



"Я удивлена, что за последние два десятилетия почти никто не изучал эту тему", - заявила нейробиолог, соавтор научной работы Дельфина Удиетт.



Ранее ученые Медицинской школы Бостонского университета пришли к выводу, что напитки с высоким содержанием сахара оказывают чрезвычайно губительное воздействие на мозг - если употреблять более двух порций таких напитков в день, ваш мозг состарится на 11 лет.