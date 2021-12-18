Ученые назвали время наивысшей продуктивности мозга

Ученые из Парижского института мозга назвали время, когда человеческий мозг наиболее продуктивен и способен решать сложнейшие задачи, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Gazeta.
Специалисты обнаружили, что перед засыпанием в фазе сна N1 активизируется творческий подъем. Это промежуточный этап между глубоким сном и бодрствованием, и в этот момент мозг способен находить самые неожиданные решения.
"Я удивлена, что за последние два десятилетия почти никто не изучал эту тему", - заявила нейробиолог, соавтор научной работы Дельфина Удиетт.
Ранее ученые Медицинской школы Бостонского университета пришли к выводу, что напитки с высоким содержанием сахара оказывают чрезвычайно губительное воздействие на мозг - если употреблять более двух порций таких напитков в день, ваш мозг состарится на 11 лет.
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