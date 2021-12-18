Старейшая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет

Алимихан Сейити, являвшаяся самым возрастным долгожителем Китая, скончалась в четверг в возрасте 135 лет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщили в субботу местные власти, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Синьхуа".
Алимихан родилась 25 июня 1886 года в поселке Комушерик уезда Шулэ округа Кашгар, сообщили в отделе пропаганды парткома уезда.
В 2013 году она возглавила список старейших жителей Китая, составленный Китайской ассоциацией геронтологии и гериатрии, ранее известной как Геронтологическое общество Китая.
Как пишет агентство, она жила очень простой и размеренной жизнью до самой смерти. Она всегда ела вовремя и любила греться на солнышке у себя во дворе. Иногда она помогала присматривать за правнуками.
Комушерик считается в Китае "поселком долгожителей". В нем проживает много пожилых людей старше 90 лет.
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