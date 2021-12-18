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Старейшая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет

Просмотров:190 Опубликовано: Сегодня, 18:30
Старейшая жительница Китая умерла в возрасте 135 лет
Фото: Shutterstock
Алимихан Сейити, являвшаяся самым возрастным долгожителем Китая, скончалась в четверг в возрасте 135 лет в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщили в субботу местные власти, передает Tengrinews.kz со ссылкой на "Синьхуа".

Алимихан родилась 25 июня 1886 года в поселке Комушерик уезда Шулэ округа Кашгар, сообщили в отделе пропаганды парткома уезда.

В 2013 году она возглавила список старейших жителей Китая, составленный Китайской ассоциацией геронтологии и гериатрии, ранее известной как Геронтологическое общество Китая.

Как пишет агентство, она жила очень простой и размеренной жизнью до самой смерти. Она всегда ела вовремя и любила греться на солнышке у себя во дворе. Иногда она помогала присматривать за правнуками.

Комушерик считается в Китае "поселком долгожителей". В нем проживает много пожилых людей старше 90 лет.


Источник: Tengrinews.kz
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