Люди умирают не только от COVID-19

В период пандемии правительства, видимо, позабыли, что в мире существуют и другие болезни



ВАШИНГТОН, ОКРУГ КОЛУМБИЯ. Прошло менее двух лет с тех пор, как выражения «выйти на плато», «отслеживание контактов», «социальное дистанцирование» и многие другие, связанные с пандемией COVID-19, вошли в лексикон и стали частью повседневного общения. Люди во всем мире узнали об эпидемиологии, вирусологии и иммунологии больше, чем за всю предыдущую жизнь.



Однако, несмотря на повышенное внимание к общественному здравоохранению, мало кто может назвать главную причину смертности в мире. И это неслучайно.



Неинфекционные заболевания (НИЗ), особенно болезни сердца, инсульт, рак и диабет, приводят к более чем 40 миллионам смертей в год, создают нагрузку на системы здравоохранения и влекут за собой внушительные социальные и экономические издержки. Но даже они, будучи в значительной степени предотвратимыми, и близко не привлекают такого внимания, как инфекционные заболевания наподобие COVID-19.



Давно известно, что употребление табака, алкоголя и питание с высоким содержанием жиров, натрия и сахара повышают риск НИЗ. Но несмотря на некоторый прогресс в последние годы, особенно в сокращении курения табака, этим факторам риска не уделяется должного внимания при обсуждениях во всем мире. Отчасти это объясняется тем, что компании, которые производят, продвигают и продают эти продукты, играют важную роль в формировании общественного мнения относительно НИЗ.



Табачные, алкогольные и пищевые компании уже давно преуменьшают влияние своей продукции на здоровье населения. И с самого начала пандемии они использовали маркетинговые кампании, связанные с COVID-19, и инициативы корпоративной социальной ответственности, чтобы еще больше отвлечь внимание общественности.



Исследование, охватывающее 18 стран, проведенное с марта по июль 2020 года, собрало более 280 примеров того, как Coca-Cola, McDonald's, Nestlé и PepsiCo использовали чрезвычайную ситуацию в сфере общественного здравоохранения для продажи нездоровых продуктов уязвимым группам населения. В Бразилии Nestlé и Danone пожертвовали продукты питания глубокой обработки на государственную программу по обеспечению едой жителей с низкими доходами. Coca-Cola предоставила свои сладкие напитки для продуктовых посылок в Южную Африку. А колумбийский производитель продуктов питания Alpina продвигал йогурт с высоким содержанием сахара как необходимый для укрепления иммунной системы.



Аналогичным образом, согласно недавнему отчету, табачные компании использовали мероприятия по корпоративной социальной ответственности, связанные с пандемией, для расширения доступа к высокопоставленным государственным чиновникам и восстановления их общественного имиджа. В одном дерзком примере компания Philip Morris International пожертвовала аппараты искусственной вентиляции легких больницам Греции и Украины.



Непоследовательность системы, которая работает рука об руку с некоторыми из крупнейших виновников НИЗ, пытаясь отреагировать на COVID-19, должна вызвать всеобщее возмущение. Но большая часть их действий осталась без внимания и не была замечена.



Действительно, в некоторых случаях корпорации вмешивались, поставляя товары или услуги, которые правительства не могли предоставить. Но неспособность государства заполнить эти пробелы не должна позволять корпорациям обнулять вред, который они наносят. Когда крупнейшие табачные и продуктовые компании влияют на правительства посредством жертвования продуктов питания, медицинского оборудования и других громких инициатив доброй воли, усилия общественного здравоохранения по борьбе с НИЗ становятся тщетными.



Всемирная организация здравоохранения недавно задокументировала вклад корпораций в плохие результаты в области здравоохранения и рост неравенства во всем мире. Для борьбы с НИЗ их влияние на выработку политики должно быть строго регламентировано. Правительства должны выполнять свои обязательства по защите своих граждан от вредной деятельности третьих сторон, в том числе транснациональных производителей продуктов питания, напитков и табачных изделий. Неспособность контролировать эту корпоративную деятельность равносильна нарушению основного права граждан на здоровье.



Опыт крупнейших табачных компаний дает некоторое представление о том, как международное сообщество может реагировать на вмешательство промышленности в общественное здравоохранение. После принятия Рамочной конвенции по борьбе против табака, вступившей в силу в 2005 году, правительства во всем мире признали, что промышленность предпринимает согласованные действия по подрыву и уничтожению усилий в борьбе против табака, и некоторые страны приняли меры для решения этой проблемы.



Учитывая тактики, которые корпорации применили во время пандемии COVID-19, необходимо принять правовые меры для нормализации деятельности, маскирующейся под проявления «социальной ответственности» и предлагающей сообществам краткосрочные выгоды в ущерб общественному здравоохранению. Правительства должны не только обеспечивать осведомленность общественности о вреде табака, алкоголя и нездоровой пищи, они также должны разработать меры по ограничению взаимодействия директивных органов с этими отраслями.



Наука против идеологии: куда движется табачная отрасль?



Как недавно выразился генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, «если бы табак был вирусом, его бы давно назвали пандемией, и мир использовал бы все ресурсы, чтобы остановить его. Однако это многомиллиардный бизнес, получающий прибыль от смерти и болезней». Комментарий в неменьшей степени относится к другим продуктам, приводящим к НИЗ.



Правительства должны принять решительные меры для противодействия подрыву общественного здравоохранения со стороны частного сектора. Даже когда корпорации приходят на помощь обществу, чиновники обязаны следить за тем, чтобы эта помощь решала проблемы, а не создавала новые.



Андрес Константин, сотрудник инициативы «Здоровые семьи», является исполняющим обязанности помощника директора программ по медицинскому праву LL.M. в Институте О'Нила и адъюнкт-профессором права в Джорджтаунском университете.