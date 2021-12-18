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Казахстанцы за пару часов подали заявки на вывод 30 млрд тенге из ЕНПФ на депозиты

Просмотров:0 Опубликовано: Сегодня, 20:42
Казахстанцы за пару часов подали заявки на вывод 30 млрд тенге из ЕНПФ на депозиты
Фото из открытых источников
Новая функция пополнения депозита за счет пенсионных выплат стартовала в Казахстане с 16 декабря, передает ИА «NewTimes.kz».

В первые несколько часов вкладчики подали заявки на вывод 30 млрд тенге из ЕНПФ на депозиты в Отбасы банк.

«За первые шесть часов после появления возможности перевода ЕПВ на депозит в Отбасы банк на платформе enpf-otbasy.kz подано заявок на общую сумму 30 млрд тенге. Кнопка, позволяющая осуществить эту операцию, появилась сегодня в 10.00.

Практичные вкладчики Отбасы банка в ожидании государственной премии спешат пополнить свои депозиты до 31 декабря 2021 года, чтобы в будущем использовать депозиты в качестве первоначального взноса по самым выгодным ипотечным программам», – говорится в сообщении банка.

Пока платформа enpf-otbasy.kz выдерживает наплыв пользователей.

С сегодняшего дня казахстанцы могут перевести пенсионные деньги на депозит. 10 декабря об этом сообщила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова. По ее словам, в первую очередь, дана возможность реализовать свои права почти 200 тыс вкладчикам по использованию своих единовременных пенсионных выплат.

В тот же день стало известно, что почти 170 тыс взрослых трудоспособных казахстанцев подало заявки за неделю.

В начале декабря ЕНПФ сообщил о повышении почти в два раза порога достаточности для снятия пенсионных накоплений.

После этого казахстанцы запустили петицию против решения ЕНПФ о повышении порога достаточности, под которой ежедневно прибавляются подписи.

Депутат мажилиса Азат Перуашев отметил, что методику определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений утверждает правительство, разрабатывает Минтруда и социальной защиты населения, но конкретные цифры утверждаются решением самого фонда. По мнению депутата, объяснения руководства ЕНПФ о планируемом повышении порога достаточности для изъятия пенсионных накоплений некомпетентны.

Между тем в министерстве труда и социальной защиты населения РК сообщили, что не вносили никаких изменений в законодательство касательно порога достаточности для снятия пенсионных накоплений. В ведомстве утверждают, что все расчеты производились исключительно ЕНПФ.

Но на следующий день в ведомстве заявили, что методика определения порогов достаточности меняться не будет.

Первый заместитель премьер-министра Казахстана Алихан Смаилов по вопросу о повышении порога достаточности пенсионных накоплений заявил, что данный вопрос курирует другой заместитель премьер-министра. Специального решения о том, чтобы повысить порог, никто не принимал.


Источник: newtimes.kz
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