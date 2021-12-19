Эксперт объяснил причину богатства Америки

США удается так долго оставаться экономически успешной страной из-за того, что как государство, так и граждане очень много берут в долг, рассказывает агентству "Прайм" начальник управления инвестиционных стратегий "БКС Мир инвестиций" Максим Шеин.



Долг страны составляет астрономические 28 триллионов долларов, напоминает эксперт. Активно берут в долг и граждане страны, при этом их доходы растут медленнее, чем долговая нагрузка.



Однако ситуация остается в равновесии благодаря способности правительства страны обслуживать свои долги. Для финансирования дефицита бюджета страна выпускает облигации (US Treasuries), которые считаются надежным финансовым инструментом и в которые вкладываются многие инвесторы и правительства.



Свой вклад вносят и низкие процентные ставки в стране и возможность неограниченно печатать доллары, заключает эксперт.