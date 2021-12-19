Психолог описала характерные черты стукачей среди коллег на работе

Российский психолог Марина Гладышева рассказала о том, как вычислить в коллективе сотрудника, который докладывает о промахах работников начальнику, передает Tengrinews.kz со ссылкой на NEWS.ru.
По словам специалиста, такое поведение может быть связано с эмоциональным типом человека и с его попытками заслужить одобрение.
"Если говорить о тех, кто доносит, обычно это люди скрупулезные, недовольные, у них по лицу видно, что они стараются это скрыть, но у них не получается. Это основные пункты", - отметила эксперт.
Специалист отметила, что среди них встречаются и те, кто очень много говорит, но не доводит дело до конца, и молчуны. Они считают, что трудятся больше других, но их усилия начальство не замечает. Такие люди думают, что, заложив коллегу, смогут подняться вверх по карьерной лестнице. Обычно они всем завидуют.
"Те, кто все время, с их точки зрения, незаслуженно обделен. У них имеется некая скрытая ко всем зависть подавленная. Тут можно, конечно, смотреть, насколько они сами успешны в работе. Но их внутреннее впечатление такое: "Я очень много стараюсь, но хвалят другого". И тогда они начинают пытаться заслужить одобрение не своими действиями, но своими поступками", - подчеркнула психолог.
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