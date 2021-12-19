Назван прием, повышающий бодрящий эффект от кофе

Как добиться максимального бодрящего эффекта от кофе и стоит ли зимой чаще употреблять этот напиток, рассказала в интервью радио Sputnik научный сотрудник Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН Татьяна Блохина, передает Tengrinews.kz со ссылкой на РИА Новости.



Сонливость и упадок сил для многих людей являются неизменными спутниками последних недель года. Чтобы вернуть себе жизненный тонус, кто-то начинает чаще пить кофе. Однако злоупотребление этим напитком приводит к тому, что он перестает бодрить, предупредила эксперт.



"Кофе становится менее эффективным, если пить его в большом количестве, потому что организм привыкает к нему и становится менее восприимчивым. То есть вам сначала не хватает одной чашки, потом двух, трех и так далее", - сказала Блохина.



Усилить восприимчивость организма к кофе можно простым способом: реже прибегать к помощи этого напитка, продолжила специалист.



"Чтобы бодрящий эффект стал сильнее, нужно не увеличить, а, наоборот, снизить потребление кофе. Есть такой прием у бегунов на длинные дистанции: они отказываются на две-три недели от приема кофе, а потом выпивают перед забегом, и стимулирующий эффект значительно увеличивается. Они фактически используют кофе как легальный допинг", - уточнила она.