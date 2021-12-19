Главные "казахстанские" виды спорта оказались под угрозой исключения из Олимпиады

Сразу три международные федерации могут покинуть олимпийскую семью: бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье.
Исполком МОК собрался в последний раз в этом году в виртуальном режиме, чтобы обсудить вопрос программы Летних игр. В программу Олимпиады будут добавлены серфинг, скалолазание и скейтбординг. Впервые приглашенные на Игры в Токио в качестве дополнительных видов спорта, они были приняты на Париже-2024 года в той же категории.
При условии утверждения 139-й сессией МОК, которая должна состояться в кулуарах Зимних игр в Пекине, серфинг, скалолазание и скейтбординг станут официальными видами спорта на Играх в Лос-Анджелесе в 2028 году. Они будут добавлены в список из 28 видов спорта, предложенных для летних игр в Калифорнии.
При этом есть и три вида спорта, которые находятся под угрозой исключения. Это - бокс, тяжёлая атлетика и пятиборье.
Касательно бокса МОК объяснил свою позицию: "AIBA должна продемонстрировать, что она успешно решила текущие проблемы в отношении своего управления, финансовой прозрачности, устойчивости и честности своих процессов арбитража и судейства".
МОК назвал основные проблемы и тяжёлой атлетики: "Международная федерация должна успешно решить давнюю проблему допинга в своем виде спорта и обеспечить целостность, надежность и полную независимость своей антидопинговой программы". При этом в отличие от AIBA, IWF до сих пор не смогла провести выборы и избрать президента. Это тоже усложняет положение тяжелой атлетики.
Пятиборье же неожиданно для многих может исключить конный спорт из своих дисциплин. Это не устроило МОК: если UIPM не предложит новую дисциплину взамен конного спорта, пятиборье останется за пределами Олимпиады.
Организационный комитет Игр Лос-Анджелеса 2028 все также может предлагать МОК дополнительные дисциплины. Но в рамках квоты в 10 500 спортсменов, а также не отклоняясь от приоритета снижения затрат и сложности проведения Игр.
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