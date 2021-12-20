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ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Алексея Цоя освободили от должности главы Минздрава

Просмотров:546 Опубликовано: Сегодня, 09:03
Алексея Цоя освободили от должности главы Минздрава
Алексей Цой
Президент Касым-Жомарт Токаев освободил Алексея Цоя от должности министра здравоохранения, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Акорду.

"Указом Главы государства Цой Алексей Владимирович освобожден от должности министра здравоохранения Республики Казахстан", - говорится в сообщении.


"Алексей Владимирович ушел по собственному желанию в связи с переходом на другую службу", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Алексей Цой был назначен министром здравоохранения 25 июня 2020 года. Елжан Биртанов, проходивший тогда лечение от коронавируса, был освобожден от должности министра. С 22 июня 2020 года Алексей Цой занимал должность первого вице-министра здравоохранения и исполнял обязанности министра. С февраля 2019 года Цой руководил Медицинским центром Управления делами Президента.


Источник: tengrinews.kz
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Комментарии ( 1 )

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Pinochet (Посетители) Сегодня, 10:09
в непростое время был назначен.
как бы то ни было, человек взял на себя ответственность в самое тяжелое для министерства время, не побоялся.
 
 

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