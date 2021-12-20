На внутренних рейсах теперь можно использовать цифровой документ

Во всех аэропортах Казахстана внедрен сервис цифровых документов (eGov Mobile), сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу министерства индустрии и инфраструктурного развития.



«Благодаря данному сервису у пассажиров внутренних рейсов появилась возможность предъявить цифровое удостоверение личности через приложение eGov Mobile для подтверждения личных данных», - указывается в сообщении.



Чтобы воспользоваться цифровым удостоверением личности в аэропорту, пользователю, авторизованному в eGov mobile, необходимо войти в сервис «Цифровые документы» и выбрать из списка удостоверение личности. На стойке регистрации аэропорта, а также при прохождении предполетного досмотра нужно показать экран смартфона с QR-кодом, сгенерированным в сервисе.



Возможность использовать цифровое удостоверение личности на внутренних рейсах появилась у казахстанцев благодаря совместным усилиям по интеграции систем Министерства индустрии и инфраструктурного развития, Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Комитета гражданской авиации, Авиационной администрации Казахстана, авиакомпаний и аэропортов Казахстана и АО «Национальные информационные технологии».