Эксперты назвали топ-5 привычек, которые «убивают» машины зимой

«Российская газета» собрала мнения экспертов и составила топ-5 вредных привычек, убивающих машину зимой.



Первая их них касается разморозки дверных замков, лобового стекла и дворников горячей водой. Прибегая к столь опасному и, возможно, даже очевидному приему, многие даже не думают о том, что стекла и лакокрасочное покрытие кузова могут потрескаться от перепада температур, и с понижением температуры этот риск только выше.



Второй вредный совет – не прогревать двигатель в мороз и начинать движение через две-три минуты после его запуска. Это приводит к тому, что загустевшее на холоде масло не успевает подняться с поддона, и происходит масляное голодание, из-за которого все трущиеся элементы начинают изнашиваться гораздо быстрее обычного.



Еще одна сомнительная рекомендация – ставить машину на «ручник», чтобы не укатилась по склону. И если летом это нисколько не опасно, то лишний раз пользоваться стояночным тормозом зимой точно не стоит — задние колодки могут просто примерзнуть к дискам. Куда лучше будет поставить коробку на передачу (если машина на «механике») или перевести селектор в положение Parking (если машина на «автомате»).



Кроме того, некоторые советуют реже мыть машину зимой, поскольку стекла, кузов, пластик и прочие детали не переносят резких перепадов температур. И отчасти это правда, однако главное здесь – это избегать открытых моек самообслуживания, так как именно на них возможны и повреждения лакокрасочного покрытия (чаще всего это бывает в сильный мороз), и самопроизвольные трещины на стеклах. Чтобы не столкнуться с этим, мыть машину следует только в теплых закрытых помещениях.



Наконец, пятый вредный лайфхак, способный навредить зимой, касается приспускания шин – якобы это упростит выезд из сугробов или заснеженной колеи, а также повысит плавность хода. По факту же покрышки на морозе сами спускают от 0,1 до 0,5 бар, а если спустить их еще больше, есть риск ускорить износ резины, ухудшить управляемость и серьезно увеличить расход топлива.