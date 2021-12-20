Зампред Нацбанка высказался о повышении порогов достаточности

Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов высказался о повышении порогов достаточности для снятия пенсионных накоплений, передает Tengrinews.kz.



"Методология расчета порога была разработана правительством. Ее основная задача, чтобы у каждого гражданина остался необходимый объем средств, чтобы получать минимальную пенсию. Я считаю, что сам порог должен оставаться. Текущий рост произошел, потому что МЗП увеличилась до 60 тысяч тенге, что существенно повлияло на перерасчет. Сама система расчета динамична, поэтому все зависит от параметров входных, которые и повлияли на рост", - ответил Шолпанкулов в кулуарах Мажилиса.



Шолпанкулов отметил, что повышение порогов считает правильной мерой. Он добавил, что основная задача пенсионной системы - это сохранение накоплений для обеспечения выплат для будущих пенсионеров.



"Самая главная задача порога - это скопить необходимую сумму для обеспечения пенсии. Это главная цель, которую каждый гражданин должен понимать. Это та сумма средств, которая у него должна быть на счете, чтобы он мог получать пенсию. Надо не забывать об этом. Если мы будем делать акценты на другие вещи, то я считаю, что это некорректно. У государства существует очень много программ по поддержке как молодых, так и нуждающихся, в рамках которых они могут реализовать свое право", - сказал Шолпанкулов.



Заместитель главы Национального банка рассказал, что его пенсионные накопления достигли порога достаточности.



"Но я их не сниму. Я предполагаю, что моя главная цель, чтобы я получал достойную пенсию", - заключил он.