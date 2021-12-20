Рейсы будут выполняться по пяти маршрутам.



"Уральские авиалинии" возобновляют полеты между Казахстаном и Россией, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.



В соответствии с решениями Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан и Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации при правительстве РФ российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с 17 декабря 2021 года поэтапно возобновляет полеты между Казахстаном и Россией.



Рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" будут выполняться по следующим маршрутам на воздушном судне типа А320:



Нур-Султан – Екатеринбург, один рейс в неделю (понедельник);



Нур-Султан – Красноярск, один рейс в неделю (четверг);



Нур-Султан – Жуковский, три рейса в неделю (вторник, пятница, воскресенье);



Алматы – Санкт-Петербург, один рейс в неделю (понедельник);



Алматы – Екатеринбург, один рейс в неделю (пятница).



Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.