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"Уральские авиалинии" возобновляют полеты между Казахстаном и Россией

Просмотров:2 Опубликовано: Сегодня, 16:52
"Уральские авиалинии" возобновляют полеты между Казахстаном и Россией
Иллюстративное фото
Рейсы будут выполняться по пяти маршрутам.

"Уральские авиалинии" возобновляют полеты между Казахстаном и Россией, передает Arnapress.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета гражданской авиации МИИР РК.

В соответствии с решениями Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан и Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации при правительстве РФ российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с 17 декабря 2021 года поэтапно возобновляет полеты между Казахстаном и Россией.

Рейсы авиакомпании "Уральские авиалинии" будут выполняться по следующим маршрутам на воздушном судне типа А320:

Нур-Султан – Екатеринбург, один рейс в неделю (понедельник);

Нур-Султан – Красноярск, один рейс в неделю (четверг);

Нур-Султан – Жуковский, три рейса в неделю (вторник, пятница, воскресенье);

Алматы – Санкт-Петербург, один рейс в неделю (понедельник);

Алматы – Екатеринбург, один рейс в неделю (пятница).

Рейсы будут выполняться со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и в соответствии с опубликованным расписанием на сайте авиакомпании.


Источник: arnapress.kz
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