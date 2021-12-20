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Регулирование мобильных переводов: Токаев подписал закон

Просмотров:647 Опубликовано: Сегодня, 18:20
Регулирование мобильных переводов: Токаев подписал закон
Иллюстративное фото
Президент Касым-Жомарт Токаев подписал поправки в Налоговый кодекс, передает Tengrinews.kz со ссылкой на сайт Акорды.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон Республики Казахстан "О введении в действие Кодекса Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)", - говорится в сообщении.

Напомним, в ноябре стало известно, что казахстанцы скоро не смогут расплачиваться за покупки посредством привычных мобильных переводов. Для этого в банковских приложениях появится новая функция - "платежи". Предполагается, что это поможет вывести из тени деятельность бизнесменов, которые используют переводы в качестве оплаты, уклоняясь от налогов.

Новость о регулировании мобильных переводов спровоцировала ажиотаж за прилавками магазинов по всей стране - предприниматели начали просить клиентов платить за покупки бумажными деньгами. Пользователи в соцсетях также отметили, что у них уже перестали принимать оплату мобильными переводами, и они вынуждены снимать наличные.

Что касается даты начала регулирования мобильных переводов, то в Комитете госдоходов подчеркнули, что получение от банков сведений по всем физлицам предполагается только с 2025 года.

Предполагаемые критерии выявления нарушителей - получение одним человеком множества переводов - от 80-100 каждый месяц в течение трех месяцев кряду. Также недобросовестных бизнесменов будут выявлять путем сбора доказательств - например, наличия на прилавках информации о приеме переводов.

Также поправки в Налоговый кодекс предусматривают ввод цифрового налога на товары, реализованные через интернет ("налог на Google"). С 1 января 2022 года предусмотрен упрощенный порядок регистрации и уплаты НДС иностранными интернет-компаниями, предоставляющими товары и услуги в Казахстане.

О налоге на Google заговорили еще в июне 2020 года, тогда в Мажилисе сообщили, что плательщиками налога будут только иностранные интернет-компании, юридических и физических лиц данная норма не коснется.


Источник: tengrinews.kz
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