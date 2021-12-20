Почти треть квартир в столице заражена клопами - риелторы

Практически 30 процентов квартир в Нур-Султане заражено клопами, передает "Хабар 24" со ссылкой на столичных риелторов.
По словам риелторов, главные переносчики насекомых – квартиросъёмщики.
Дезинсекторы говорят, что размер клопов достигают до 5 миллиметров. Средний срок жизни – 9 месяцев. За это время самка способна отложить почти до полутысячи яиц. Нимфы, то есть личинки, могут кусать человека. Основной ареал обитания постельного клопа – постель, мебель, ковры и предметы гардероба.
"Так как в нашем городе очень много людей снимает жилье, то насекомые переезжают вместе с ними. Сегодня в очень многих квартирах есть клопы. Чаще всего хозяева об этом даже не догадываются. Другие о своих нежеланных соседях знают, но пытаются вывести их самостоятельно. Однако это очень тяжело. В результате клопы продолжают жить и размножаться", – говорит главный специалист департамента санитарно-эпидемиологического контроля Айбарша Дуйсенбайкызы.
По мнению риелторов, почти каждая третья квартира в столице заражена клопами, но в СЭС и дезинсекторы считают, что цифры преувеличены. Однако темпы распространения насекомых начинают приобретать угрожающие масштабы.
"Самое главное – обратить на это внимание и не стыдиться. Это легко решается профессионалами своего дела. Как знающие люди решают данный вопрос. В долгосрочной перспективе это позволит нам побороть проблему", – сказал региональный директор дезинфекционной компании Азамат Сабитов.
По словам дезинсекторов, современные средства позволяют избавиться от клопов, не выбрасывая мебель.
Покончить с клопами в столице в 2018 году обещал тогдашний аким Асет Исекешев.
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