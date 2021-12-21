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Кровавая свадьба: мужчину зарезали во время тоя в Алматинской области

Просмотров:406 Опубликовано: Сегодня, 11:24
Кровавая свадьба: мужчину зарезали во время тоя в Алматинской области
Фото: ainews.kz
В Уйгурском районе Алматинской области на свадьбе зарезали 26-летнего сельчанина, передает Azattyq Rýhy со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.

«12 декабря этого года около 01:30 часов в дежурную часть Уйгурского РОП из центральной районной больницы поступило сообщение о доставлении скончавшегося от ножевого ранения 26-летнего жителя села Шарын», - говорится в сообщении.

Этот факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 УК РК «Убийство».

Установлено, что во время свадьбы в местном ресторане между гостями произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку.

В результате 26-летний житель ножом ударил в грудь своего сверстника – односельчанина. Рана оказалась смертельной.

«Орудие преступления обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Задержанный водворен в ИВС», - отметили в полиции.

Со слов подозреваемого, на свадьбе он употребил алкогольные напитки. Увидев ссору знакомых, он вытащил складной нож, который всегда носил с собой и направился в сторону конфликтующих. Потерпевший попытался его остановить, однако получил удар ножом в область сердца.

Следственный суд на период досудебного расследования санкционировал задержанному меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей.


Источник: azattyq-ruhy.kz
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