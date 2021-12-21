Кровавая свадьба: мужчину зарезали во время тоя в Алматинской области

В Уйгурском районе Алматинской области на свадьбе зарезали 26-летнего сельчанина, передает Azattyq Rýhy
со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции.
«12 декабря этого года около 01:30 часов в дежурную часть Уйгурского РОП из центральной районной больницы поступило сообщение о доставлении скончавшегося от ножевого ранения 26-летнего жителя села Шарын», - говорится в сообщении.
Этот факт зарегистрирован в ЕРДР по ст. 99 ч. 1 УК РК «Убийство».
Установлено, что во время свадьбы в местном ресторане между гостями произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку.
В результате 26-летний житель ножом ударил в грудь своего сверстника – односельчанина. Рана оказалась смертельной.
«Орудие преступления обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественного доказательства. Задержанный водворен в ИВС», - отметили в полиции.
Со слов подозреваемого, на свадьбе он употребил алкогольные напитки. Увидев ссору знакомых, он вытащил складной нож, который всегда носил с собой и направился в сторону конфликтующих. Потерпевший попытался его остановить, однако получил удар ножом в область сердца.
Следственный суд на период досудебного расследования санкционировал задержанному меру пресечения в виде двухмесячного содержания под стражей.
Оставьте свой комментарий первым.