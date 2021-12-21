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В 2022 году вырастут платежи по ОСМС

Просмотров:174 Опубликовано: Сегодня, 12:13
В 2022 году вырастут платежи по ОСМС
Фото: Zakon.kz
В Казахстане с 1 января в связи с повышением МЗП и МРП изменятся размеры взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, сообщает Zakon.kz.

С1 января 2022 года размер минимальной месячной зарплаты (МЗП) составит 60 тыс. тг (сейчас 42 500 тг), месячный расчетный показатель повысится до 3063 тг (сейчас 2917 тг).

По данным Фонда социального медстрахования, работодатели платят за работника 3% от размера его ЗП, но не более 10 МЗП, или 18 тыс. тг.

Кроме того:

- работники, в том числе получающие доходы по договорам ГПХ, будут платить 2% от своего дохода, но не более 12 тыс. тг;

- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, — 5% от 1,4-кратного МЗП, или 4200 тг;

- ЕСП составит: для жителей города — 1 МРП, или 3063 тг; для жителей села — 0,5 МРП или 1 531,5 тг;

- самостоятельные плательщики — 5% от МЗП или 3 тыс. тг.

Государство будет платить за 15 льготных категорий граждан, сегодня это свыше 11 млн человек. Размер взноса за одного человека составит 3614,2 тг.


Источник: zakon.kz
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