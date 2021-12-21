«Лада» в формате .pdf
Отправляйте видео, фото, сообщения на +7 777 833 88 22
 
Вторник, 21 Декабря
+9...+7
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 436.35 KZT
  • €1 = 491.33 KZT
  • 1 RUB = 5.88 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085 | site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
  • Реклама: +7 707 9 601304
 
ЛАДА.kz » Новости Казахстана и мира

Совершившего обряд «салем салу» жениха раскритиковали в Сети

Просмотров:111 Опубликовано: Сегодня, 13:00
Совершившего обряд «салем салу» жениха раскритиковали в Сети
Кадр из видео
С обеих сторон "келинку" придерживали женщины, которые помогли ему переступить порог дома.

Мужчина, совершающий поклон, возмутил соцсети. Его с двух сторон поддерживали женщины, будто новоприбывшую сноху, пока он шел в стороны дому и кланялся по пути, передает "Экспресс К".

В Facebook появилось видео, где парень в тюбетейке совершает традиционный казахский обряд "салем салу" — поклон снохи родственникам мужа.

Он кланялся непрерывно, пока не дошел до дома. С обеих сторон его придерживали женщины, которые помогли ему переступить порог дома, как это обычно делают с молодыми невестами.

Далее можно увидеть, как их радостно встречает другая женщина, ожидающая их с разожженным огнем в посуде. Все это в точности напоминает обряд встречи келинки, когда та по традиции должна налить масла в огонь.



Но где именно есть такая традиция — встречать подобным образом жениха? Пользователи оставили разные комментарии по этому поводу. "Позорище, казахский мужчина никогда не совершал такие поклоны", "У этих женщин совсем стыда нет. Дух-покровитель мужчин покарает их", "Келинку привели. Он не женится, а замуж выходит", "Они перепутали жениха и невесту", "Зачем он совершал поклон на каждом шагу?" — возмущаются пользователи.

Напомним, ранее ЭК рассказывал о невесте, которая поцеловала певца и сорвала свадьбу.


Источник: exk.kz
Подпишись на наш канал в telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.

Новости по теме:

Комментарии ( 1 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Ashat
 Pinochet (Посетители) Сегодня, 13:21
это по ходу был стёб на дикостью и средневековьем
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 
2002-2021 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.

ТОО "Лада Пресс". Директор: Скрагленко Г.В., главный редактор: Эшметова С.А.,
Интернет-ресурс lada.kz зарегистрирован в Комитете государственного контроля в области связи, информации и средств массовой информации в качестве информационного агентства "lada.kz" под №16434-ИА от 06.04.2017г.
Адрес: 130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17).
Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04
Электронная почта: приемная - info@lada.kz, рекламный отдел - lada@lada.kz
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика