Совершившего обряд «салем салу» жениха раскритиковали в Сети

С обеих сторон "келинку" придерживали женщины, которые помогли ему переступить порог дома.Мужчина, совершающий поклон, возмутил соцсети. Его с двух сторон поддерживали женщины, будто новоприбывшую сноху, пока он шел в стороны дому и кланялся по пути, передает "Экспресс К".В Facebook появилось видео, где парень в тюбетейке совершает традиционный казахский обряд "салем салу" — поклон снохи родственникам мужа.Он кланялся непрерывно, пока не дошел до дома. С обеих сторон его придерживали женщины, которые помогли ему переступить порог дома, как это обычно делают с молодыми невестами.Далее можно увидеть, как их радостно встречает другая женщина, ожидающая их с разожженным огнем в посуде. Все это в точности напоминает обряд встречи келинки, когда та по традиции должна налить масла в огонь.Но где именно есть такая традиция — встречать подобным образом жениха? Пользователи оставили разные комментарии по этому поводу. "Позорище, казахский мужчина никогда не совершал такие поклоны", "У этих женщин совсем стыда нет. Дух-покровитель мужчин покарает их", "Келинку привели. Он не женится, а замуж выходит", "Они перепутали жениха и невесту", "Зачем он совершал поклон на каждом шагу?" — возмущаются пользователи.Напомним, ранее ЭК рассказывал о невесте, которая поцеловала певца и сорвала свадьбу.