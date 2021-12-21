Упала в автобусе и стала инвалидом: алматинка получила компенсацию в 10 млн

АЛМАТЫ, 21 дек — Sputnik. Жительница Алматы получила компенсацию после падения в автобусе, сообщили в страховой компании "Евразия".



Случай произошел в декабре 2019 года: при резком торможении автобуса пассажирка упала и получила закрытую черепно-мозговую травму. После долгого лечения женщине 1969 года рождения была установлена вторая группа инвалидности.



Гражданско-правовая ответственность водителя автобуса была застрахована в СК "Евразия".



Женщина обратилась в страховую компанию в ноябре 2021 года. После предоставления всех документов инцидент был признан страховым случаем.



Размер выплаты, осуществленной СК "Евразия" пассажирке за причиненный вред здоровью, составил 10,2 млн тенге (23,3 тыс. долларов).



В СК "Евразия" уточнили, что автобусы, как и любой другой вид транспорта, является "источником повышенной опасности". В Казахстане все пассажиры общественного транспорта защищены полисами обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.



Так, пострадавшему в аварии пассажиру компенсацию выплатят страховые компании всех участников ДТП, независимо от того, кто виноват.