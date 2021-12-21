Упала в автобусе и стала инвалидом: алматинка получила компенсацию в 10 млн

АЛМАТЫ, 21 дек — Sputnik. Жительница Алматы получила компенсацию после падения в автобусе, сообщили в страховой компании "Евразия".
Случай произошел в декабре 2019 года: при резком торможении автобуса пассажирка упала и получила закрытую черепно-мозговую травму. После долгого лечения женщине 1969 года рождения была установлена вторая группа инвалидности.
Гражданско-правовая ответственность водителя автобуса была застрахована в СК "Евразия".
Женщина обратилась в страховую компанию в ноябре 2021 года. После предоставления всех документов инцидент был признан страховым случаем.
Размер выплаты, осуществленной СК "Евразия" пассажирке за причиненный вред здоровью, составил 10,2 млн тенге (23,3 тыс. долларов).
В СК "Евразия" уточнили, что автобусы, как и любой другой вид транспорта, является "источником повышенной опасности". В Казахстане все пассажиры общественного транспорта защищены полисами обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.
Так, пострадавшему в аварии пассажиру компенсацию выплатят страховые компании всех участников ДТП, независимо от того, кто виноват.
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